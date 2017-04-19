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Fed, Bej Kitap
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Fed, Bej Kitap raporunu yayınladı

Rapora göre, sanayi, enerji ve turizm sektörleri iyileşmeyi sürdürürken otomobil harici perakende satışlarda zayıflama yaşandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 22:18:30 Güncelleme: 22:19:46 AA

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyelerin ve istihdamın ülke genelinde artmaya devam ettiğini bildirdi.

Fed, Amerikan şirketleriyle yapılan anket sonuçlarıyla hazırladığı Bej Kitap raporunun Nisan 2017 sayısını yayımladı.

Şubat ortasından mart sonuna kadar geçen dönemi kapsayan Bej Kitap'a göre, ekonomik faaliyetler, Fed'in 12 bölgesinin yarısında ılımlı, diğer yarısında ise sınırlı düzeyde genişledi. Ülkenin orta ve batısında yer alan eyaletlerin doğu yakasındaki eyaletlere kıyasla daha iyi performan göstermesi dikkati çekti.

Raporda, ekonomik aktivitelerdeki hızlanmanın sektörler bazında da belirginleştiğine işaret edilirken, sanayi, enerji ve turizm sektörlerinden genellikle olumlu bildirimler alındığı kaydedildi.

Ayrıca, şirketler tarafından kullanılan banka kredilerinin hacminde artış gözlendiği belirilen raporda, konut inşaatlarının da yetersiz arz nedeniyle hızlandığı bildirildi.

PERAKENDE SATIŞLAR ZAYIFLADI

Öte yandan, tüketici harcamalarına yönelik karışık sinyallerin yansıdığı raporda, özellikle otomobil harici perakende satışların kısmen zayıfladığı ifade edildi.

Raporun hazırlanması için iş yerleriyle gerçekleştirilen anketin sonuçları, istihdamın şubat-mart döneminde ülke genelinde artmaya devam ettiğini ortaya koydu. Ayrıca, iş gücü piyasasındaki sıkılaşmanın sayısı giderek artan firmaların çalışanlarını kaybetmelerine yol açtığı belirtilen raporda, ücret artışlarının ise sınırlı ancak geniş kapsamlı olduğuna işaret edildi.

Bej Kitap, ayrıca ülkede fiyatların geçen ay yayınlanan bir önceki rapora kıyasla hafif yükseldiği kaydedilen raporda girdi fiyatlarının, ürün fiyatlarından daha hızlı arttığının altı çizildi. Rapora göre, Amerikan iş dünyasının temsilcileri fiyatlardaki artışın gelecek aylarda devam edeceği beklentisini taşıyor.

Bej Kitap'ta yer alan analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde Washington'da gerçekleştirilecek.

CME Group'un tahvil piyasasına göre ölçtüğü olasılıklara göre, Fed’in mayıs toplantısında politika faizini sabit tutmasına yüzde 95 ihtimal veriliyor.

FOMC'nin 13-14 Haziran'da yapılacak toplantısına yönelik faiz artırım beklentisi ise yüzde 50'inin biraz üzerinde seyrediyor.

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