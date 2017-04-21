Dolar yeni güne nasıl başladı? (21.04.2017)

Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,6270'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 3,6415 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada yatay bir başlangıç yaparak saat 09.25 itibarıyla 3,6400 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 düşüşle 3,9005, sterlin/TL de yüzde 0,13 değer kaybıyla 4,6640'tan işlem görüyor.

Analistler, yabancı yatırım bankalarının TL'nin ucuz olduğuna yönelik değerlendirmelerinin dolar/TL'deki düşüşleri hızlandırdığını belirterek, teknik açıdan 3,6300 seviyesinin destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 3,60 ve 3,55 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, pazar günü Fransa'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun da piyasaların önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

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