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Dolar haftaya sert düşüşle başladı

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dolar endeksinde yaşanan sert düşüş, dolar/TL'nin de güne hızlı bir düşüşle başlamasını sağladı.

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:36:36 Güncelleme: 09:54:09 Reuters

Cuma gününü 3.65 TL'ye yakın tamamlayan dolar, bu sabah güne 3.60 TL seviyesinde başladı. Böylece dolar son bir ayın en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.

Dolar kuru saat 09.30 itibariyle yüzde 1 kayıpla 3.6050 TL seviyelerinde bulunuyor.

Euro ise yüzde 0.18 artışla 3.9120 TL seviyelerinde hareket ediyor.

EURO/DOLAR 5 AYIN ZİRVESİNDE

Fransa'da merkez aday Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalmasının ardından euro dolar karşısında beş ayın zirvesini test etti.

Fransa'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı gibi piyasada şok etkisi yaratacak kararların alınması ihtimalini azaltan ilk tur sonuçlarının ardından yatırımcılar güvenli liman varlıklarda açtıkları pozisyonları da kapattılar.

Asya piyasalarında yüzde 2 yükselişle 10 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören ve 1.0940 dolara yükselen euro daha sonra 1.0850'li seviyelere gerilese de hala dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazancını koruyor.

MERKEZ BANKASI KARARI İZLENECEK

Bankacılar bu hafta izlenecek en önemli lokal gelişmenin Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı olacağını öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nun da piyasalarda yakından izleneceğini belirttiler. ABD'de ise bu hafta vergi reformu, sağlık reformu adımları takip edilecek.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Çarşamba günü sonuçlarını açıklayacağı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarında faizleri sabit tutması beklenirken; geç likidite penceresinde (GLP) azınlık olarak faiz artış beklentileri yer alıyor.

Reuters anketine katılan 14 katılımcının tamamı politika faizi, faiz koridorunun alt ve üst bantlarında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Geç likidite penceresinde ise 14 katılımcıdan sekizi artış beklemezken, bir katılımcı 25 baz puan, 4 katılımcı 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puan artış öngörüyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 dakika önce
    Dolar 1,45 seviyelerinde olacakki ancak doların düştüğü o zaman belli olur o da hayal. Herkez analist yada ekonomist değil malesef
  • Misafir 14 dakika önce
    3 liranin altina düşmeden hic Bir anlamı yok
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