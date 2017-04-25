Dolar/TL, güne yatay başlayarak 3,5700 ile son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda dolar endeksindeki düşüşe paralel gerileyerek dün 3,5706 seviyesini gördü ve günü 3,5720 seviyesinden tamamladı.

Bugüne yatay bir başlangıç yapan ve Asya piyasalarında 3,5700 ile son iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL saat 09.45 itibarıyla 3,5790'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 artışla 3,8905, sterlin/TL ise yüzde 0,22 değer kazancıyla 4,5810'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları, mart ayı yeni konut satışları, nisan ayı Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,55 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğuna işaret eden analistler, olası yükselişlerde 3,6250 ve 3,6500 seviyelerinin direnç konumunda olacağını kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ilk sırayı almasının etkiyle risk iştahı artarken, küresel piyasalar da pozitif seyrediyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun tamamlanmasının piyasalarda yarattığı olumlu havayla New York borsası dün "ralli" yaptı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,05 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,08 artış gösterdi. Yüzde 1,24 değer kazanan Nasdaq Teknoloji Endeksi, gün içinde 5.989,92 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzalaması piyasalarda olumlu karşılanırken, kararnameler ABD'nin vergi sistemini basitleştirmeyi, finansal regülasyonları incelemeyi ve vergi düzenlemelerinin yol açtığı aşırı yükleri azaltmayı öngörüyor.

Fransa'da Macron’un cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en yüksek oranı elde etmesinin etkisiyle Avrupa borsalarında da yüzde 4'lerin üzerinde yükselişler kaydedildi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,14, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,11 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,37 değer kazandı.

Dün 1,0935 ile 10 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi ise bugün 1,0850'nin üzerinde dengelendi.

Asya tarafında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,37 artışla 18.875,88 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,57 azalışla 3.123,55 puan seviyelerinde işlem görüyor.

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