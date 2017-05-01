DÖVİZ
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
1 Mayıs dolar
DÖVİZ

Dolarda bayram düşüşü!

Yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede piyasalar 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olurken, sınırlı işlem gören gram altın ve dolar/TLde gerileyiş sürüyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:01:55 Güncelleme: 11:31:52 AA

Cuma günü 3,5382 ile 3 Ocaktan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 3,5515 seviyelerinden tamamladı. Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 3,5504ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8687den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybederek 4,5886dan işlem görüyor.

Cuma günü döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 144,08 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, son bir ayın en düşük seviyesine indi. Bugün ise en düşük 144,09 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 144,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşıda çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 967 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise cuma günkü yüzde 0,3lük artışın ardından bugüne düşüşle başladı ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.263 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta küresel piyasalarda artan risk iştahının altın talebinin azalmasına neden olduğunu belirterek, bu nedenle hem ons hem de gram altında düşüşler görüldüğünü dile getirdi.

Fransada yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur resmi sonuçlarının açıklanmasının ve ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan sert söylemlerin azalmasının düşüşlerde önemli olduğunu aktaran Memiş, "Nisan ayında ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan jeopolitik risk algısıyla 1.295 dolar seviyesine yükselen altın fiyatlarında, mayıs ayında değer kayıpları görebiliriz. Mayıs ayında altının ons fiyatı tepki alımlarıyla 1.274 dolar seviyesine kadar yükselebilir.
Ancak genel görünüm negatif olduğundan altının ons fiyatındaki yükselişler kalıcı olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün ABDde açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve ISM İmalat Sanayi PMI verilerinin ons altın üzerinde etkili olacağını kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (20.04.2017)
DÖVİZ

Dolarda sert düşüş
Fed, Bej Kitap raporunu yayınladı
DÖVİZ

Fed, Bej Kitap raporunu yayınladı
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (19.04.2017)
DÖVİZ

Dolar güne nasıl başladı?
Dolarda hareketli saatler yaşandı
DÖVİZ

Dolarda hareketli saatler, işte son durum
Dolar haftanın ilk gününde dalgalanarak 3.66 seviyesine geldi
DÖVİZ

Dolarda dalgalı gün
TCMB anketinde yıl sonu dolar tahmini
DÖVİZ

İşte TCMB anketinde yıl sonu dolar tahmini
Dolarda bayram düşüşü!
DÖVİZ

DOLARDA BAYRAM DÜŞÜŞÜ!
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (27.04.2017)
DÖVİZ

DÖRT AYDIR BÖYLESİ OLMAMIŞTI!
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (25.04.2017)
DÖVİZ

SON İKİ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!
Dolar haftaya sert düşüşle başladı
DÖVİZ

DOLARDA DÜŞÜŞ DURMUYOR, KRİTİK SEVİYEYİ DE KIRDI
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (28.04.2017)
DÖVİZ

O SEVİYENİN DE ALTINA İNDİ
Dolar yeni güne nasıl başladı? (21.04.2017)
DÖVİZ

DOLARDA SON DURUM!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme