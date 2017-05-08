Dolar fiyatları ne kadar oldu? (08.05.2017)

Kapalıçarşı'da 3,5300 liradan alınan dolar 3,5320 liradan satılıyor. 3,8800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,8820 lira olarak belirlendi.

Cuma kapanışta doların satış fiyatı 3,5520 lira, euronun satış fiyatı ise 3,9030 lira olmuştu.

Dolar cuma gün içinde 3.58 TL sınırına kadar çıkmıştı.

ABD verileri sonrası piyasa toparlandı

Fed'in haziran ayında faiz artıracağı yönünde artan beklentilerle gelişmekte olan ülke para birimlerinde bozulmaya paralel dolar/TL haftanın son işlem gününde 3.58'e yaklaşsa da, ABD tarımdışı istihdam verisinin bu beklentiyi azaltmasıyla kur tekrar geriledi. Veri, Fed'in faiz artırımı için yeterli bulunurken dolara ekstra kazanç getirmedi.

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