Dün akşam saatlerinde 3.56'nın hemen üzerinde işlem gören dolar/TL bu sabah saat 0831'de güne 3.5905/3.5936 seviyesinden güne başlamıştı.

Dolar bugün 3.6012 TL'ye kadar yükseldi.

EURO KAZANÇLARINI GERİ VERDİ

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini merkez aday Emmanuel Macron'un kazanmasının ardından euro dolar karşısında altı ayın zirvesine çıktıktan sonra yine kâr satışlarıyla kazanımlarının önemli bir bölümünü geri verdi.

İki hafta önce yapılan ilk seçimlerden bu yana Macron'un zaferine ilişkin fiyatlamalarla euro dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kazanmıştı. Bankacılar son iki gün yaşanan değer kaybını bu yüzde 3'lük değer kazancına ilişkin bir kâr satışı olarak yorumladı.

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, "Macron rallisi dinerken küresel mali piyasalar kâr realizasyonu sürecine giriyor. Bunda "Mayıs'ta sat ve git" eğilimi de belirleyici oluyor. Dolar/TL kurundaki yükselişi şimdilik yurtdışı kaynaklı bir hareket ve esas itibarıyla da kâr realizasyonu olarak görüyoruz" dedi.

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