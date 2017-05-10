Dolarda global olarak yaşanan güçlenme içeriye de yansımış ve dolar kuru piyasa kapanışında 3.59 TL'ye yükselmişti. Ancak Türk Lirası, ABD Başkanı Donald Trump’ın, PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye silah verilmesi talimatını verdiği açıklamasının ardından yurtdışı işlemlerde 3.62 TL'nin üzerine kadar tırmandı.

Bugün ise dolarda ilk işlemler 3.62 TL'nin üzerinde gerçekleşmesine karşın daha sonra 3.61 TL seviyelerine indi. Dolar saat 09.00 itibariyle 3.6164 TL'den işlem gördü.

Yurtiçinde bugün piyasaları etkileyecek veri akışı bulunmuyor, ABD'de akşam saatlerinde Fed yetkililerinden Eric Rosengren ve Neel Kashkari'nin konuşmaları izlenecek.

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