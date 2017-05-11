Dolar fiyatları ne kadar oldu? (11.05.2017)

İstanbul serbest piyasada dolar 3.58, avro 3.89 liradan güne başladı.Kapalıçarşı'da 3.58 liradan alınan dolar 3.58 liradan satılıyor. 3,8940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3.89 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.59 lira, avronun satış fiyatı ise 3.90 lira olmuştu.

PİYASALAR GÖZÜ 'ÖDEMELER DENGESİ' VERİSİNDE

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesiyle risk iştahı artarken, yurt içi piyasalarda mart dönemi ödemeler dengesi verisi odak noktasında olacak.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, yaptığı konuşmada, Amerikan ekonomisinin aşırı ısınmaması için Fed'in faiz artırımını hızlandırması ve en son mart ayında faiz artışı yapan Fed'in bu yıl 3 kez daha faizleri yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Fed Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari de ABD'deki 2008 finansal krizinin ardından 2010'da hayata geçirilen, ülkedeki büyük ölçekli bankalara ve finansal kuruluşlara kısıtlamalar getiren Dodd-Frank yasasının Amerikan finans sistemine faydalı olduğunu ve bu düzenlemelerin yumuşatılmaması gerektiğini kaydetti.

Dün New York borsası, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son verilmesinin petrol fiyatlarındaki artışla dengelenmesiyle günü karışık tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.16 düşerken, Standard & Poor's 500 Endeksi ise yüzde 0.11 artış gösterdi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0.14 değer kazanarak tarihindeki en yüksek seviyeden kapandı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalışın ardından dün küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarında yüzde 2'nin üzerinde artış görüldü. Asya piyasalarında Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0.3 kazançla 50.43 dolardan ve ABD tipi petrolün varili yüzde 2 artışla 47.54 dolardan işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, dünkü konuşmasında, ekonomide aşağı yönlü risklerin daha da azaldığını ancak başarı ilan etmek için henüz erken olduğunu belirterek, mevcut gevşek para politikasının sürdürülmesine hala ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Avro/dolar paritesi, dün 1.0899'dan 1.0853'e kadar gerilerken, bu sabah parite yatay bir seyir izliyor.

Dün Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.59, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.07 ve Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0.05 değer kazandı.

YURT İÇİNDE GÖZLER CARİ AÇIKTA

Yurt içi piyasalarda rekorlarına devam eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 96.194 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı yatırımcıların dolar talebini azaltırken, gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi yükseltti. Buna paralel dolar/TL yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 3.59'un altına geriledi, BIST 100 endeksi ise günün ikinci yarısında güçlenen alımlarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde cari açık verisi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yeni hedefinin 97.700 puan olacağını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin mart ayı cari işlemler açığı beklentisi 3 milyar 130 milyon dolar, 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36 milyar 280 milyon dolar düzeyinde oldu.

Cari işlemler açığı, şubat ayında 2 milyar 527 milyon, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 747 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ödemeler dengesi

11.30 İngiltere, mart ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, Avrupa Komisyonu ekonomik tahminler

14.00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı

15.30 ABD, Üretici Fiyatları Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

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