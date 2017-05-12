Dolar bugün ne kadar?

Dün, 3.5660 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.34 değer kaybıyla 3.5760'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.2 artışla 3.5825'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 primle 3.8960'tan, sterlin/TL de yüzde 0.10 yükselişle 4.6170'ten işlem görüyor.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda faiz ve para politikasında değişiklik yapmazken, ekonomiye ilişkin tahminlerinde revizyona gitti. Bu yıla ilişkin büyüme ve enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize eden BoE, 2018'e ilişkin büyüme beklentisini ise yukarıya çekti.

Karar sonrası 1.2850 seviyesine kadar gerileyen sterlin/dolar paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 1.2887'den alıcı buluyor. Avro/dolar paritesi de 1.0870 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verisinin yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3.5550 seviyesinin destek, 3.6050'nin ise direnç olarak önce çıktığını kaydetti.