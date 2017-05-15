Dolar fiyatları ne kadar oldu? (15.05.2017)

Kapalıçarşı'da 3.56 liradan alınan dolar 3.56 liradan satılıyor. 3.89 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3.89 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3.57 lira, euronun satış fiyatı ise 3.89 lira olmuştu.

PİYASALARIN GÖZÜ BU VERİLERDE

ABD'de cuma günü açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından küresel piyasaların veri odaklı seyrini yeni haftada da sürdürmesi bekleniyor.

ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon ve perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından yatırımcıların küresel ekonomik görünüme ilişkin tedirginlikleri yükselirken, buna bağlı olarak bu hafta ABD ve Avrupa'da açıklanacak makroekonomik verilerin önemi arttı.

Bu hafta yurt dışında, yarından itibaren hareketlenecek veri takvimi piyasaların odak noktasında olacak. Yurt içinde ise gündemin en üst sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başlayacak ABD ziyareti bulunuyor.

Analistler, ABD ziyareti sırasında Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin haber ve açıklamaların takip edileceğini belirtirken, bugün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi ve işsizlik verilerinin piyasaların gündeminde olacağını kaydetti.

Cuma günü ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 2.2 ve perakende satışların yüzde 0.4 ile beklentilerin altında artış kaydetmesinin ardından pay piyasalarında karışık bir görünüm izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0.11 ve S&P 500 endeksi yüzde 0.15 değer kaybederken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0.09 yükseldi. Dolar endeksi de verilerin ardından düşüşe geçerek günü yüzde 0.37 azalışla 99.25'ten tamamladı.

Avrupa tarafında ise Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ardından azalan siyasi risk algısı ile borsalarda yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0.47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.41 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın perakende satışların tahminlerden fazla artması ile Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0.2 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.2 geriledi.

Yurt içinde, geçen hafta rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, son iki işlem günündeki düşüşe karşın haftalık bazda yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etti ve 94.996 puan ile tarihinin en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bu hafta ABD ve Avrupa'da açıklanacak verilerin yanı sıra geçen hafta Trump'ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i görevden alması nedeniyle ABD'deki siyasi gelişmeler ve Erdoğan ile Trump görüşmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Geçen haftaki düşüş eğilimini yeni haftanın açılışına da taşıyan döviz kurlarının seyrinin de izleneceğini belirten analistler, şu dakikalarda 3.56 seviyesinde bulunan dolar/TL'nin 3.53 seviyesinin teknik görünüm açısında kritik destek konumunda olduğunu, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda TL varlıklar için pozitif seyrin güçlenebileceğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı iş gücü istatistikleri

11.00 Türkiye, nisan ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

14.30 Türkiye, mayıs ayı TCMB Beklenti Anketi

15.30 ABD, mayıs ayı New York Fed imalat sanayi endeksi

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