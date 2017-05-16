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Dolar fiyatları ne kadar oldu? (16.05.2017)

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3.54 seviyelerinde dengelendi

16 Mayıs 2017 Salı, 10:00:41 Güncelleme: 10:02:50 AA

Dün, 3.54 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.67 azalışla 3.54 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 09.45 itibarıyla yüzde 0.10 değer kaybederek 3.54 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.18 artışla 3.90'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 4.57'den işlem görüyor.

Avrupa tarafında, siyasi risklerin hafiflemesi ve küresel piyasalarda dolar talebinin azalması ile yükseliş eğilimini devam ettiren euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0.28 artışla 1.10 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu akşam saat 19.40'ta başlaması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi öncesi ve sonrasındaki açıklamaların piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi.

Bugün İngiltere'de enflasyon, Euro Bölgesi 2017 ilk çeyrek büyümesi ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3.55 ve 3.53 seviyelerinin destek, 3,60'ın ise direnç olarak önce çıktığını kaydetti.

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