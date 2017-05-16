Kısa vadeli dış borç stoku Mart'ta 102.1 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın Mart ayı dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2016 sonuna kıyasla yüzde 4.2 artışla 102.1 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.5 artarak 60 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 3.8 artışla 42.1 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4.3 yükselişle 15.3 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 13.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde banka mevduatı, yüzde 5.8 artarak 18.3 milyar dolara, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 7.9 artarak 13.1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 4.1 artışla 34.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKUNUN YÜZDE 51.4'Ü DOLAR



Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 sonuna göre yüzde 1.4 artarak 16.5 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 4.8 artarak 85.5 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 5.9 artarak 50.1 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 2.7 artışla 51.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları Mart sonu itibarıyla yüzde 34.5 azalışla 112 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar ise 257 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 51.4'ü dolar, yüzde 30.5'i euro, yüzde 15.4'ü TL ve yüzde 2.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20.8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.



Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16.4, Merkez Bankasının yüzde 0.5 ve özel sektörün ise yüzde 83.1 paya sahip olduğu gözlendi.