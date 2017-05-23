Dolar fiyatları ne kadar oldu? (23.05.2017)

Bugüne yükselişle başlayan ve 3.57'i gören dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0.30 artışla 3.57'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.40 yükselişle 4.01'den, sterlin/TL de yüzde 0.10 primle 4.63'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarına ilişkin belirsizliklerin dolar talebini azalttığını ve buna bağlı olarak euro/dolar paritesinin dün 1.12 ile 9 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, kısa vadede ABD ve Avrupa'daki siyasi gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını ifade etti.

Bugün, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3.55 seviyesinin destek, 3.59'un ise direnç olarak önce çıktığını söyledi.

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