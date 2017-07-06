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Dolar ne kadar? (06.07.2017)

Dolar kurunda dün başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. Dolar 3.63 TL seviyesinin üzerine çıktı

06 Temmuz 2017 Perşembe, 10:29:20 Güncelleme: 10:33:05

Gelişen ülke piyasalarında yaşanan kayıplar devam ederken, yarın başlayacak G-20 zirvesi öncesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve gelişmiş ülke merkez bankalarının bilanço daraltma hamlelerine ilişkin beklentiler küresel risk iştahını azaltıyor.

Öte yandan dün açıklanan Fed tutanaklarının, FOMC üyeleri arasında ABD’de para politikasının gelecek dönemde olası seyri ile ilgili görüş farklılıklarına işaret etmesi de gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Dolar kurunda dün hızlanan ve 3.61 TL'ye kadar uzanan yükseliş, bugün de hız kesmesine karşın devam ediyor. Dolar/TL, yurtdışı kaynaklı baskılarla 3.63 TL seviyesinin üzerini test ediyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 25 dakika önce
    Simdilik dolar yukari dogru ivme kazasa da kuresel piyasalardaki belirsizluge ragmen 3.65 3.75 testinden sonra yine 3.52 bandina dogru geriler.
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