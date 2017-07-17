Gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle dolar/TL'yi bir haftada 3.50'li seviyelerden 3.65'e yaklaştıran satış baskısı önce ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Janet Yellen'ın açıklamaları, ardından da bugün zayıf ABD verileriyle terse döndü.

Dolar/TL'de düşüş eğilimi kuvvetlenirken; kur, veri öncesi işlem gördüğü 3.5650 seviyelerinden yönünü daha da aşağı çevirerek 3.5346'ya kadar geriledi ve yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL saat 17:31'de 3.5407/3.5420 seviyesinde işlem gördü. Kur 3 Temmuz'dan bugüne en düşük seviyeye geriledi.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.7978/3.7990, euro/TL 4.0547/4.0567 seviyesindeydi. Nisan ortasından beri genel olarak 3.50 civarında seyreden dolar/TL'de geçen hafta Pazartesi günü başlayan satış baskısı Çarşamba günü itibarıyla terse dönmüş ve TL 24 saatte dolar karşısında yüzde 2'yi aşkın değer kazanmıştı. TL'de benzer bir eğilimin bugün de görülmesinin ardından TL'de geçen hafta yaşanan satış baskının etkileri de önemli ölçüde telafi edilmiş oldu.

Bu değer kazancında Yellen'in konuşması sonrası ABD'nin sıkılaştırma adımlarının "oldukça yavaş" gerçekleşeceği beklentisi belirleyici olmuştu. Yatırımcılar Yellen sonrası yatay bir seyir izleyen dolar/TL'de anlamlı bir değişim için TSİ 1530'da açıklanan ABD enflasyon ve perakende satışlar verilerini bekliyorlardı. ABD'de Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0.1 artış beklentilerine karşın artış göstermedi. Öte yandan ABD'de Haziran ayında perakende satışlar yüzde 0.1 artış beklentilerinin aksine yüzde 0.2 geriledi.

Bankacılar bugünkü verileri Fed'in gevşeme sürecinden ne kadar hızlı çıkabileceğini göstermesi açısından izliyordu. Verilerin zayıf gelmesi Fed'in adımlarının daha yavaş olacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Enflasyondaki bu zayıf görünüm Fed'in bu yıl üçüncü defa faiz artırmasına yatırımcıların şüpheyle yaklaşmasına neden olabilir.



İHALELER İZLENECEK

Önümüzdeki hafta Hazine'nin gerçekleştireceği beş ihale piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Hazine ikisi Pazartesi, üçü Salı olmak üzere beş ihale ile borçlanacak. İhalelerde özellikle yabancı ilgisi yakından takip edilecek. Son dönemde büyümeyi desteklemek adına artan bütçe açığının finansmanı adına borçlanma rasyolarını artıran Hazine Temmuz'da

toplam 11.2 milyar TL iç borç servisine karşılık 15.1 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.71 olurken; bugün

spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.67, valörde son işlem yüzde 10.62 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.49 olurken; bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.42 valörde son işlem yüzde 11.37 olarak gerçekleşti.

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