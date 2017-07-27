Dolar bir günde 5 kuruş düştü

Reuters anketine katılan kurumların tamamı TCMB'nin kısa vadeli faizleri sabit tutmasını beklerken, açıklamada enflasyon ve para politikasına ilişkin vurgular izlenecek.

Dolar, Fed'in enflasyon hakkında kullandığı daha temkinli ifadelerin ardından faizlerin bu yıl bir daha artırılmayabileceği beklentisinin güçlenmesiyle 13 ayın en düşük seviyesini gördü.

Dün 3.5787'ye kadar çıkmasının ardından gün sonunda 3.5544/3.5554 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.5280 TL'ye geriledi.

Euro/TL ise 4.1410/4.1446 seviyesinde bulunuyor.

POZİTİF GÖRÜNTÜ

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Fed açıklamasını piyasanın "güvercin" olarak okuduğunu ve dolara bir miktar zayıflama olarak yansıdığını söyleyerek, "ABD 10 yıllıklarının yüzde 2.30 üzerinde kalıcı bir hareket yapması çok zorlaştı, bu bakımdan TL ve gelişmekte olan ülke (EM) varlıkları açısından pozitif bir görüntü olduğunu ortaya koymak gerekiyor" dedi.

Fed öncesinde, dün gün içinde iyimserlik ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla 3.54 seviyelerine gerileyen kurun, Fed sonrasında da gerilemeye devam ettiğini söyleyen Erkan şöyle devam etti:

"3.50 TL GÖRÜLEBİLİR"

"EM'ler Fed kararlarından sonra dolara karşı güçlenmekte. Kur gün içinde 3.54 altında kaldığı sürece teknik eğilim aşağı yönlüdür, 3.52'nin de altına geçilmesiyle 3.50 test edilebilir. Bugün TCMB faizleri sabit tutup 'enflasyon odaklı sıkı para politikası' söyleminden geri adım atmazsa TL'de güçlenme devam eder."

Fed devasa tahvil alımlarıyla büyüyen bilançosunu daraltmaya "nispeten yakında" başlayacağını açıklayarak bu sürecin Eylül ayında başlayacağı yönündeki yaygın beklentiyi desteklerken, ABD'de enflasyonunun düşük olduğunu öncekinden daha açık bir şekilde ifade etti.

Fed manşet ve çekirdek enflasyonun gerilediğine dikkat çekerken, bu gerilemeyi nitelemek için kullandığı "yakın dönemde" ifadesini çıkararak enflasyondaki yavaşlamasının geçici olmayabileceğinin ipucunu verdi. Metindeki bu değişiklik piyasalarda harekete yol açtı.

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