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Euro/TL 3 haftanın en düşük seviyesinde

Euro/TL, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından 4,1144 ile 3 haftanın en düşük seviyesini gördü

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:55:35 Güncelleme: 16:56:45 AA

Euro/TL, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından 4,1144 ile 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bugüne 4,1413 seviyesinden başlayan ve 4,1505'i gören euro/TL, ECB tutanaklarında üyelerin güçlü avrodan duydukları kaygıları dile getirmelerinin ardından euronun küresel piyasalarda değer kaybetmesiyle düşüşe geçti. ECB kararı sonrası 4,1144 ile 3 haftanın en düşük seviyesini gören euro/TL, saat 15.50 itibarıyla yüzde 0,43 azalışla 4,1211'den alıcı buluyor.

Sabah saatlerinde 1,1791 seviyesini gören euro/dolar paritesi de tutanakların ardından gerileyerek 1,1663 ile 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL , gün içinde 3,5133 seviyesini görse de şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 3,5228'den alıcı buluyor.

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