dolarda son durum

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yatay seyirle başladıktan sonra 3,45 seviyesinin altına geriledi.

ABD'de bu hafta açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,6'dan yüzde 3'e revize edilmesi, özel sektör istihdam verisinin beklentileri aşması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi açıklamalarıyla küresel piyasalarda dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazandı. Buna bağlı olarak dolar/TL dün 3,4729 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL, ABD'de açıklanan işsizlik maaşı talebi ve kişisel gelirlerin beklentilerden iyi gelmesine karşın kişisel harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin beklentileri karşılayamamasının ardından 3.4501'e kadar geriledi ve günü 3,4522'den tamamladı.

Bugüne 3,4550 seviyesinden başlayan dolar/TL, daha sonra 3,4442 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.10 itibarıyla 3,4450'den işlem görüyor. Dün 93,34'e kadar çıkan dolar endeksi de bugün 92,80 düzeyinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin dolar/TL'nin yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

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