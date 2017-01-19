EKONOMİ ADVERTORİAL
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
EKONOMİ ADVERTORİAL

Döviz kurunda yaşanan artış teknoloji dünyasını da vurdu

Apple, son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle iPhone fiyatlarına zam yaptı.

  • 1
    1 | 124

    Zam öncesinde 3249 TL fiyat etiketi ile satılmakta olan iPhone 7 32 GB, artık 3799 TL fiyata sahip.

  • 2
    2 | 124

    Daha önce 3799 TL'ye satılmakta olan iPhone 7 Plus 32 GB'ın fiyatı, zam ile birlikte 4.449 TL'ye yükseldi.

  • 3
    3 | 124

    Zam öncesinde 3249 TL fiyat etiketi ile satılmakta olan iPhone 7 32 GB, artık 3799 TL fiyata sahip.

 

 