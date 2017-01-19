EKONOMİ ADVERTORİAL
Döviz kurunda yaşanan artış teknoloji dünyasını da vurdu
Apple, son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle iPhone fiyatlarına zam yaptı.
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Zam öncesinde 3249 TL fiyat etiketi ile satılmakta olan iPhone 7 32 GB, artık 3799 TL fiyata sahip.
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Daha önce 3799 TL'ye satılmakta olan iPhone 7 Plus 32 GB'ın fiyatı, zam ile birlikte 4.449 TL'ye yükseldi.
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Zam öncesinde 3249 TL fiyat etiketi ile satılmakta olan iPhone 7 32 GB, artık 3799 TL fiyata sahip.
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Zam sonrasında iPhone 7 128 GB fiyatı 4.299 TL, 256 GB kapasiteye sahip olan modelin fiyatı ise 4.799 TL seviyesine ulaştı.
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iPhone 7 Plus 128 GB fiyatı 4.949 TL olurken, 256 GB'lık model 5 bin TL barajını aşarak 5.449 TL oldu.
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iPhone 6s'te ise 32 GB kapasiteye sahip olan model 3.199 TL, 128 GB kapasiteye sahip olan model ise 3.699 TL seviyesine yükseldi.
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Ayrıca, iPhone 6s Plus için en düşük fiyat 3699 TL olurken, iPhone SE için en düşük fiyat 2399 TL oldu.
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Apple'ın iPhone fiyatlarında yapmış olduğu artışı kısaca özetlemek gerekirse, iPhone 7 satın almak için ödenmesi gerek en düşük tutar 3.799 TL.
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iPhone 7 Plus için ödenmesi gereken en düşük tutar ise 4.449 TL oldu.
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PEKİ İPHONE'NUN MALİYETİ NE KADAR?
CNN Money, ABD'de 650 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan iPhone 7'nin maliyetini belirledi.
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Diğer parçalar: 117.5 dolar
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Apple'ın Eylül ayında tanıttığı iPhone 7 için yeni bir renk seçeneği gelebilir.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Apple iPhone 7 ve 7 Plus'ta Jet White (bembeyaz) renk seçeneğine de yer verecek.
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Japonya merkezli Mac Otakara'nın yayınladığı bir rapora göre teknoloji devi Apple, önümüzdeki dönemde iPhone 7 için Jet White (bembeyaz) rengini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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Apple her zamanki gibi iddialar karşısında sessizliğini koruyor.
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Bu nedenle Mac Otakara'nın iddiasının doğru olup olmadığını zaman gösterecek.
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iPHONE 7'YLE İLGİLİ DİĞER DETAYLAR
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Geçtiğimiz günlerde 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE serisine son vereceği iddiası ile gündeme gelen şirket, tabiri caizse başka bir yöntem ile ucuz iPhone satışlarına başladı. Uzun süredir teknoloji sitelerinde dile getirilen iddia gerçek oldu! Apple resmen ikinci el iPhone satışına başladı.
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Şirket, yenilenmiş iPhone'ları 110 dolara kadar indirimle satmaya başladı.
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ABD'de başlayan bu uygulama kapsamında Apple, online mağazasında modele göre değişen indirimler sunuyor.
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Örneğin 64GB iPhone 6S Plus'ın fiyatında 110 dolarlık bir indirim söz konusu.
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Ancak iPhone 7 ve iPhone SE modelleri satılan ikinci el yenilenmiş iPhone modelleri arasında yok.
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Kampanyanın en dikkat çeken yanı ise kullanılmış cihazların 1 yıl garanti ve sıfır kutu ile gelmesi.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, jet Black (Simsiyah) serisinin bir başka versiyonu kısa sürede raflardaki yerini alacak.
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Japonya merkezli Mac Otakara sitesinde yer alan iddiaya göre, iPhone 7 Jet White adlı yeni bir model ile karşımıza çıkacak.
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Başka bir deyişle Apple'ın en son 2009'da iPhone'da kullandığı bu renk iPhone 7'nin 6'ncı renk seçeneği olacak.
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İşte iPhone 7'nin açıklananan resmi Türkiye satış fiyatları
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iPhone 7 (128GB) – 3650TL
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iPhone 7 (256GB) – 4050TL
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iPHONE 7 PLUS KAÇ PARA?
iPhone 7 Plus (32GB) – 3800TL
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iPhone 7 Plus (128GB) – 4200TL
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iPhone 7 Plus 256GB – 4600TL
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Apple'ın Eylül ayı başında lansmanını yapığı iPhone 7 ve 7 Plus'ta beklenen devrim niteliğinde yenilikler gelmedi. Hatta teknoloji dünyasında uzmanlar tarafından bu konuda ciddi eleştirilerin hedefinde olan iPhone 7 ve 7 Plus, satış rakamlarında ise Apple'ın yüzünü güldürmeyi başardı.
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Dünya genelinde her gün milyonlarca iPhone 7 ve 7 Plus satışı yapılırken ABD merkezli Bank of America Merrill Lynch küresel araştırmalar departmanı insanların iPhone 7 ve 7 Plus'ı satın alma nedenleri konusunda bir araştırma yaptı.
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Araştırmanın sonuçlarında en çok ön plana çıkan yenilik ise iPhone 7'leri uzun batarya ömrü oldu. Araştırmaya göre iPhone 7 alan Apple müşterilerinin yüzde 65'i uzun batarya ömrü nedeniyle tercih ediyor.
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Batarya ömründen sonra yüzde 59'luk kesim suya dayanıklı oluşu nedeniyle iPhone 7 veya iPhone 7 Plus'ı satın alıyor. iPhone 7 almak için sıralanan diğer nedenler şöyle;
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Batarya ömründen sonra yüzde 59'luk kesim suya dayanıklı oluşu nedeniyle iPhone 7 veya iPhone 7 Plus'ı satın alıyor. iPhone 7 almak için sıralanan diğer nedenler şöyle;
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Yüzde 52 daha hızlı işlem yeteneği
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Yüzde 49 daha büyük hafızaya sahip olması
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Yüzde 47 kişilerin bütçe ve planlarına uygun oluşu
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Yüzde 37 dual kamera özelliği
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Yüzde 49 daha büyük hafızaya sahip olması
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Yüzde 15 daha iyi renk opsiyonları
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iPHONE 7 LANSMANINDAN KARELER VE TÜM BİLGİLER
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Apple CEO'su bugün gerçekleştirilen Apple lansmanına Tv yapımcısı, sunucu James Corden ve ünlü müzisyen Pharrell Williams'la geldi.
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Apple, iPhone 7 lansmanını merkezinin bulunduğu San Francisco'da bu akşam gerçekleştirdi.
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İşte sürprizlerle dolu geceye ilişkin tüm detaylar...
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16 GB'LIK MODEL TARİH OLDU! İŞTE YENİ IPHONE 7'NİN FİYATI
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Apple, aylardır merakla beklenen bu akşamki lansmanında iPhone 7, iPhone 7 Plus, Apple Watch 2'nin tanıtımını yaptı.
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Merakla beklenen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ve Apple Watch 2'nin fiyatı da açıklandı.
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Yapılan açıklamaya göre, 32 GB'lık modeller için iPhone 7, 649 dolar'dan; iPhone 7 Plus ise 769 dolara satışa sunuldu.
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iPhone 7 ile birlikte 16 GB'lık modeller tarih oldu.
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128 ve 256 GB'lık iPhone'lar satılacak. Apple Watch 2'nin fiyatı ise 369 dolar olarak duyuruldu.
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GECENİN YILDIZI KABLOSUZ KULAKLIK AIRPODS
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Apple lansmanında gecenin en az iPhone 7 kadar dikkat çeken ürünlerinden birisi de Apple'ın kablosuz kulakları olan AirPods oldu.
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3,5 mm kulaklıkların dış sesleri önleme özelliği bulunuyor. Her biri birbirinden bağımsız olan iki kulaklık, kutusundan çıkar çıkmaz tanımılı olan Apple cihazlarınız ile eşleşiyor ve cihazlarınız arasında sorunsuz bi şekilde geçiş yapabiliyorsunuz.
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Tek şarjla 5 saate kadar pil ömrü sunan kulaklıkları şarj kutusuyla birlikte 24 saat kullanmanıza imkan sağlıyor.
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AirPods'un Türkiye fiyatı ise 9 taksitli olarak 779 lira olarak açıklandı. Havale ile nakit alımlarda ise 774,84 liradan satılıyor.
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İŞTE KARŞINIZDA MERAKLA BEKLENEN IPHONE 7 VE IPHONE 7 PLUS
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iPhone 7 ve iPhone 7 Plus teknik özellikleri kadar iki iddialı renk seçeneği ile dikkat çekiyor.
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Çok koyu bir siyah tonu olan Jet Black ve Black ile kullanıcıları en fazla etkileyen özellikler arasında ilk sırada geliyor.
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16 GB VE 32 GB TARİH OLDU
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iPhone 7 ve 7 Plus'taki önemli değişimlerden birisi de 16 GB'lık modellerin kaldırılması oldu. Artık en küçük hafızaya sahip iPhone 32 GB olarak satılacak.
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Apple, AirPods'u satın almak istemeyenler için kulaklık girişlerinde normal analog kollektörden vazgeçerek lightning kolektörünü tercih etti. Ancak iPhone 7 kutusunun içerisinde, ligtning çıkışını normal analog olarak değiştirmenizi sağlayan dönüştürücü de verilecek.
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Kulaklık deneyimini ve ses kalitesini artırmak için Apple bu şekilde cesur bir hamle yaptı. Tim Cook analog girişin artık çok eski bir teknoloji olduğunu ispatlamak için 1900'lerin başından bir kare gösterdi
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TIM COOK: ÜRETTİĞİMİZ EN İYİ KAMERA
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Apple gecesine damga vuran söz olan "ürettiğimiz en iyi..." ibaresi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın kamerası için de sarf edildi.
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iPhone 7 Plus için ise tek kamera tasarlanmasına karşın 12 MP'lik bu kamera üzerinde epey bir çalışılmış...
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IPHONE 7 İLE FOTOĞRAFLAR DAHA CANLI
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12 MP'lik arka kamera loş ışıkta daha da iyi fotoğraflar ve videolar çekebilmenizi sağlayan optik görüntü stabilizasyonu, ƒ/1.8 diyafram ve altı bileşenli lens gibi yeniliklerle baştan tasarlandı.
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Üstelik, geniş renk yelpazesiyle çekim gibi gelişmiş yeni özellikler sayesinde fotoğraflarınız ve Live Photo’larınız şimdi daha da canlı görünüyor.
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iPhone 7'deki yeniliklerden bir tanesi de 7 MP ön kamera... FaceTime HD kamera hem daha yüksek çözünürlüğe hem de geniş renk yelpazesiyle çekim özelliğine ve Retina Flash teknolojisine sahip. Böylece çok daha net ve canlı selfie’ler çekebilirsiniz.
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iPHONE 7 PLUS'DA GENİŞ AÇI TEKNOLOJİSİ
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Her ikisi de 12 MP'lik çift mercekli kamera ile iPhone 7 Plus zoom teknolojisinde bir çığır açıyor. iPhone 7’de de bulunan 12 MP geniş açılı kamera ve görüntüyü daha da yakınlaştıran 12 MP telefoto kamera.
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Bu iki kamera sayesinde hem daha uzaktan çekim yapıp hem de görüntüyü daha yüksek kalitede yakınlaştırabilirsiniz. Ve çok yakında sunulacak yepyeni alan derinliği efekti ile çektiğiniz portreler her zamankinden daha iyi görünecek. Gülümseyin, en iyi fotoğrafınızı çekmek üzeresiniz.
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4.7" ve 5.5" EKRAN DENEYİMİ
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Bir iPhone deneyiminin neredeyse tümü, telefonun ekranında yaşanıyor. iPhone 7’nin 4.7 inçlik ekranı 1134*750 çözünürlük kalitesiyle, iPhone 7 Plus'ın ise 5.5 inç olan ekranı 1920*1080'lik çözünürlük kalitesi ile tasarlandı.
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Ekranlar dijital sinema endüstrisiyle aynı renk formatına sahip. Böylece ekrandaki her şey çok daha canlı ve çok daha göz alıcı görünüyor.
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BATARYA IPHONE 6S'DEN DAHA DAYANIKLI
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Batarya performansı. iPhone 7 ve 7 Plus, iPhone'da sunulmuş en iyi batarya gücüne sahip. iPhone 6S'den 2 saat daha fazla dayanıyor. iPhone 7 Plus ise 6 Plus'tan 1 saat daha fazla dayanıyor.
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iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'larda A10 Fusion çip yer alıyor. 4 çekirdekli ve 3.3 milyar transistör var. 2 yüksek performans çekirdeği var. A9'dan yüzde 40 daha performanslı.
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A8'den ise 2 kat yüksek performanslı. İlk iPhone modeline göre 120 kat daha güçlü. A10 Fusion'un yanı sıra A9'dan yüzde 50 yüksek performanslı grafik kartı yer alıyor.
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APPLE WACTH ARTIK SUYA DAYANIKLI
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Apple'ın iPhone 7 ile birlikte tanıttığı tek cihaz olan Apple Watch 2'nin en dikkat çeken özelliği ise suya dayanıklılığı oldu. Kullanıcılar artık Apple Watch ile suya dalabilecek.
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İçindeki hoparlör dahi suyu dışarıya atabilecek özelliğe sahip. Suya dayanıklılığı dışında Apple Watch 2'de artık bir GPS de bulunuyor.
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Tasarım olarak ise ilk Apple Watch ile aynı...
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APPLE WATCH ATLETLERİ DE UNUTMADI
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Apple, Apple Watch 2 için Nike ile bir ortaklığa gitti.
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Sporculara hitap eden antrenman uygulaması, kalp atış sensörü gibi birçok esktra özelliği ile spor yapmayı seven kullanıcıların beğenisine sunuldu.
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MARIO APPLE İÇİN GERİ DÖNÜYOR
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Apple gecesinin hemen başlarında ilk süpriz olarak karşımıza çıkan Super Mario'nun Apple için yeni bir oyun tasarladığı müjdelendi.
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Super Mario karakterinin yaratıcısı olan Shigeru Miyamoto, çıktığı sahnede Super Mario Run isimli oyunun 2016 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini müjdeledi.
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APPLE WATCH İÇİN POKEMON SÜRPİZİ
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Apple Watch tanıtımında en büyük sürpriz ise tüm dünyada yaz aylarının çığır açan oyunu olan Pokemon GO oldu.
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Pokemon GO, artık Apple Watch'tan da oynanabilecek.
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Samsung Galaxy Note 7'nin patlamasının ardından Apple'ın eylül ayı başında lansmanını yaptığı iPhone 7 marka telefon kutusunda patladı .
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Reddit kullanıcısı olan Kroopthesnoop'un ifadelerine göre, internet üzerinden satın aldığı iPhone 7, eve kutusunda paylamış bir şekilde ulaştı.
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Telefonun sahibi, arka planda neler olduğuna dair daha fazla bilgi isteyen bir kullanıcıya, "Kesin emin değilim ama fabrikayla teslimat arasında bir şey olmuş" cevabını verdi.
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Şimdiye kadar medya da yer alan ilk patlayan iPhone 7 olan bu cihazla ilgili Apple'dan henüz bir açıklama gelmedi.
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Apple’ın 7 Eylül’de tanıttığı yeni akıllı telefonu iPhone 7 dün gece yarısı Türkiye’de 9 ilde satışa çıktı. Operatörler, teknoloji mağazaları ve Apple, Türkiye’de satışına başlanan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için kuyruklar oluştu. iPhone 7’nin Bursa ve Konya’da saatler içinde tükendiği belirtildi.
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iPhone 7, 3 bin 249 TL’den, iPhone 7 Plus 3 bin 799 TL, başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Operatörlerin tarifeye ek seçeneklerle sunduğu kontratlı fiyatlarda iPhone 7 için toplam ödenecek tutar 4 bin 900 TL’den başlıyor.
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36 AY TAKSİTLE
Turkcell yeni iPhone’ları 3.199 TL’den başlayan fiyatlar ve 36 aya varan kontratlı tekliflerle, Vodafone 24 aya varan kontrat seçenekleriyle, Türk Telekom, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı mobil, ev telefonu ya da evde internet faturalarına ek olarak 24 ve 36 ay taksit seçenekleriyle sundu.
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APPLE WATCH DA SATIŞA SUNULDU
Apple Watch Series 2 de iPhone 7 ile beraber satışa çıktı. 50 metreye kadar su geçirmez olarak tasarlanan Apple Watch 2’de GPS donanımı da bulunuyor.
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Resmi olarak Türkiye’de bugün satışına başlanan iPhone 7 Apple ilk sahibini buldu. 14 Ekim gecesi 00:00 itibariyle başlayan iPhone 7 satışlarında İstanbul’dan Serhat Yılmazel ilk iPhone 7 müşterisi oldu.
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Dün gece 12:00 itibariyle Apple Zorlu Center’da mağaza önünde sırada beklemeye başlayan Serhat Yılmazel’in tercihi siyah iPhone 7 Plus oldu. Apple Watch Series 2 de bugün iPhone 7 ile beraber satışa çıktı.
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TRABZON'DA KEMENÇELER İLE SATIŞA SUNULDU
Merakla ve heyecanla beklenen Iphone 7 Trabzon'da dün gece saat 24.00'dan sonra kemençe ve horon eşliğinde satışa sunuldu.
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Teknoloji devi Apple'ın Eylül ayının ilk haftası tanıtılan son akıllı telefonu Iphone 7 13 Ekim'i 14 Ekim'e bağlayan gece saat 24.00'da reyonlarda yerini aldı. Lansman için Kahramanmaraş caddesi üzerindeki iş yerinin önünde kuyruklar oluşurken, gece geç saatlere rağmen Iphone 7 hayranları telefonları almak için kuyruğa girdi.
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Lansmanla ilgili bilgi veren Uzun Telekom Şirket Yetkilisi Ahmet Uzun, "IPhone 7 ve 7 Plus'ın lansmanı Türkiye'de 9 ilde yapıldı. Bu şehirlerden biri de Trabzon'du. IPhone 7'in çıkacağını duyan bir çok kişi ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Trabzon'da kendilerini sıraya yazdırdı" dedi.
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IPhone 6 ve IPhone 6 Plus'la aynı şekilde oval hatlara sahip IPhone 7'yi bir önceki modelden ayıran en önemli farklardan biri 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmış olması diyen Uzun, "3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmasıyla telefonda müzik deneyimi Lightning'li kulaklıklar veya 3.5 mm-Lightning adaptörler sayesinde gerçekleşiyor.
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32 GB, 128 GB ve 256 GB hafızalı IPhone 7 ve IPhone 7 Plus'ın satış fiyatları ise, Iphone, 32 GB kapasiteli 7 modelini 3 Bin 150 TL, 32 GB kapasiteli 7 Plus ise 3 Bin 650 TL'den satışa sunduk. Gece bu telefonlardan 17 adet sattık. Yoğun bir ilgi gördük" diye konuştu.
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Trabzon da Iphone 7 ilk sahibi olan Umut Özdemir ise, "İphone 5'den itibaren İphone telefon kullanıyorum gecenin bu saatinde de olsa telefonu almak için buraya geldim" şeklinde konuştu.
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SAAT 00.00 İTİBARIYLA TÜRKİYE'DE APPLE STORE'LARDA SATIŞA SUNULDU
Apple'ın bu yılki yeni akıllı telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus özellikle Apple hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken Türkiye'de yeni iPhone 7'ler hala satışa çıkmamıştı.