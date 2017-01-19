Döviz kurunda yaşanan artış teknoloji dünyasını da vurdu

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Lansmanla ilgili bilgi veren Uzun Telekom Şirket Yetkilisi Ahmet Uzun, "IPhone 7 ve 7 Plus'ın lansmanı Türkiye'de 9 ilde yapıldı. Bu şehirlerden biri de Trabzon'du. IPhone 7'in çıkacağını duyan bir çok kişi ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Trabzon'da kendilerini sıraya yazdırdı" dedi.