Dow Jones, Trump ile ‘harika’ oldu

Yatırım dünyasında şirketlere yönelik anlatılan beklenti hikâyeleri küresel finans sektörünün temel dinamiklerinin başında gelir. Piyasanın kurtları şirketlerin sadece ne olduğu değil ne olabileceği yönünde kafa patlatarak rekabette avantaj sağlamaya çalışır. Microsoft, Google, Amazon ve Facebook gibi şirketler olası potansiyelleri nedeniyle rakiplerini geride bırakarak bugünlere geldi. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump da başkanlık yarışında rakipleri arasında söylediklerini hayata geçirebilme olasılığı bakımından en büyük potansiyele sahip olduğu için seçilmişe benziyor. Başta ABD olmak üzere küresel piyasalar Trump’ın işadamı kimliğinden yola çıkarak beklentilerini üst seviyeye çıkardı. Özellikle ABD’de endeksler hem seçim öncesi hem de seçim sonrasında sürekli rekor tazeledi. Ancak bu çıkışın sonsuza kadar sürmesini kimse beklemiyor. Zira olumlu olarak kabul edilebilinecek tüm haberler büyük ölçüde satın alınmış durumda. Bu rüzgâr da Dow Jones’u 20 bin puana taşıdı. Bu çıkışların ardından rekor bir düşüşün gelip gelmemesi ise yine Trump’ın kendisine bağlı olacak. Ülkesine yönelik yatırımların artması endekslerin daha da yükselmesine neden olabilir. Ancak korumacı politikaların diğer ülkeleri kızdırması durumunda ise küresel çapta bir ticaret ve kur savaşının çıkma ihtimali var. Bu da piyasaların felaket senaryosu.

TRUMP RALLİSİ ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA GİRDİ

BİRİNCİ AŞAMA

- Donald Trump propaganda döneminde ABD ekonomisine yönelik korumacılık, vergi indirimleri, mevzuat değişimi ve trilyon dolarlık altyapı yatırımı sözü verdi.

- Finans çevreleri verilen sözler karşısında heyecanlandı. Ekonomi için önemli bir sıçrayış vaat eden bu sözler başta finans, petrol ve inşaat şirketi hisselerini yükseltti.

İKİNCİ AŞAMA

- Trump’ın seçimleri kazanmasıyla çıkışlar dünya çapında biraz daha hızlandı. Ancak endekslerin çok hızlı yükselmesi Trump’ın başkanlığı devralmasından önce yavaşladı.

- Yatırımcılar Trump’ın seçilmesiyle birlikte küresel endekslerde görülen yüzde 10’lara varan çıkışların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sorgulamaya başladı.

- Piyasalar seçim öncesi bol bol vaat eden Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği sözleri hatırlayıp hatırlamayacağını sorgulamaya başladı.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

- Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra önce TPP serbest ticaret anlaşmasından çıkması ardından da Meksika sınırına duvar projesini hayat geçirmesi tutarlılık olarak kabul edildi.

- Uzun süre 20 bin puanı test eden Dow Jones daha fazla beklemeden çarşamba günü tarihi rekoru kırdı.

‘ÖNCE AMERİKA’ SLOGANINI PİYASALAR SEVDİ

Donald Trump’ın ABD başkanı olarak ilk konuşmasında yaptığı ‘Önce Amerika, önce Amerika’ vurgusu piyasalarda kararlılığın işareti olarak kabul edildiği için endekslere olumlu yansıdı.

DÜNYADAN GELEN İLK TERS TEPKİYLE KORKU PIYASASI GERİ DÖNER

- Endekslerin bundan sonraki seyri aynı bugüne kadar olduğu gibi yine öncelikle Donald Trump’ın bireysel kararlarına göre şekillenecek.

- ABD’li sanayi şirketleri ülkelerine yönelik yatırımlar konusunda Trump’ın taleplerine karşı çıkmadı. Bunu yapan bir şirket çıktığında tepkisi tahmin edilemiyor.

- Trump yatırımlar konusunda yabancı şirket ve ülkelere de baskı yapıp onları ek vergilerle tehdit ediyor. Yabancı ülkelerden bu konuda henüz yanıt gelmedi.

- Ancak Trump’ın yüksek vergi sopasına karşılık Çin ve AB de benzer önlemlerle karşılık verirse herkesin korktuğu ticaret savaşları gündeme gelebilir.

- Böyle bir durumda aynı 1999’da olduğu gibi Dow Jones hızlı bir yükselişin ardından çok daha sert bir düşüş yaşayarak yatırımcılarını felakete sürükleyebilir.