Fitch, 2012'de doları 4 kuruş düşürebilmişti

Fitch de kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekince Türkiye’nin notu, uluslararası kredi derecelendirmesi yapan 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu nezdinde de yatırım yapılabilir seviyenin altına inmiş oldu. Fitch Türkiye’nin notunu BBB-’den BB+’ya düşürürken bir süredir finansal piyasaların beklediği ve satın aldığı beklentiyi de gerçekleştirmiş oldu. Fitch’in not indirimi bir süredir fiyatlandığı için piyasalara etkisinin artık sınırlı olması beklenebilirdi.

Ancak aynı gün Standart&Poor’s’un da Türkiye’nin notunu korurken gönünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çekmesi hafta içinde piyasada dalgalanmanın boyutlarını büyütebilir. Dolar, Türk Lirası karşısında son 1 ayda 3.52 liradan 3.86 liraya çıkarak yüzde 9.6 değer kazandı. Diğer yandan Türkiye aleyhine olan bu son hareketin bundan önce Moody’s’in not indirimi kadar etkili olmayacağı bekleniyor. Çünkü bir ülkenin finans piyasalarında yatırım yapılabilir sayılması için en az 2 kuruluşun notunun yatırım yapılabilir olması gerekiyor.

Türkiye’nin kredi notu Standart and Poor’s açısından yatırım yapılabilir seviyeye hiç çıkmadı. Moody’s’in indirimi ile de sadece Fitch nezdinde yatırım yapılabilir olarak kaldığı için bu seviyeyi zaten kaybetmiş olarak görülüyordu. Yani Türkiye’nin notu düştü diye artık hiçbir fon Türkiye’den çıkmak zorunda değil. Oysa Moody’s’in indiriminde bazı fonlar sözleşmeleri gereği çıkmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle o günden bu yana dolar global piyasalarda değer kazanmasının da etkisi ile yüzde 30 değer yitirdi.

4 AY ÖNCE YATIRIM YAPILABİLİRDİK

Fitch, Kasım 2012’de Türkiye’nin kredi notunu artırdığında Türkiye son dönemde ilk kez yatırım yapılabilir seviyeye yükselmişti. Böylece Türkiye’nin tek kuruluştan yatırım yapılabilir notu olmuştu. O günden sonra 4 ayda dolar kuru 4 kuruş artarak 1.78 liradan 1.74 liraya gerilemiş ardından yine 1.80’e tırmanmıştı. Daha sonra Mood’y’s 2013’te Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmiş ve böylece Türkiye uluslararası piyasalarda 23 Eylül 2016’ya kadar yatırım yapılabilir ülke kategorisinde değerlendirilmişti. S&P’nin notu ise şimdi yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altında bulunuyor.

‘OCAK RAKAMLARIYLA DOĞRU İLERLEDİĞİMİZ ANLAŞILACAKTIR’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de S&P ve Fitch’in açıklamalarına değinerek, tüm olumsuz olaylara rağmen hiçbir zaman vazgeçmeyecekleri demokrasi ile ekonominin direncini artıracak uzun vadeli çözümler aramaya devam eden bir ülke olduklarını söyledi. Büyükekşi, birkaç gün sonra açıklayacakları ocak ayı ihracat rakamlarındaki büyük artışla doğru yolda ilerlediklerinin görüleceğini kaydetti. Büyükekşi, ekonominin gidişatı ile bağdaşmayan not indirimleri ile karşı karşıya kaldıklarının altını çizerek, “Ancak bunlar bizi üzse de yıldırmayacak. Biz reformlarla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

ŞİMŞEK, EPICTETUS’LA CEVAP VERDİ

Fitch’in not indiriminin ve S&P’nin kredi not görünümünü düşürmesinin ardından hükümet kanadından tepki Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek, not indirim kararının ardından Yunan filozof Epictetus’un, “Önemli olan başınıza nelerin geldiği değil, bunlara nasıl tepki verdiğinizdir” sözünü Twitter üzerinden paylaştı.

20.06.’12 - 1.7930 / Moody’s Türkiye notunu Ba1’e yükseltti

05.11.’12 - 1.7798 / Fitch Türkiye’nin notunu BBB-’ye yüksellti

16.05.’13 - 1.8221 / Moody’s Türkiye notunu Baa3’e yükseltti.

24.01.’14 - 2.3282

14.09.’15 - 3.0568

20.07.’16 - 3.0889 / S&P Türkiye’nin notunu BB’ye indirdi

23.09.’16 - 2.9662 / Moody’s Türkiye’nin yatırım notunu Ba1’e indirdi

27.01.’17 - 3.8770

Rahim AK / GAZETE HABERTÜRK