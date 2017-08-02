Altını olana büyük fırsat

Altın eski çağlardan bu yana özellikle kadınların vazgeçemediği bir ziynet ve süs eşyası. Bileziklerden kolyeye, küpelerden yüzüklere kadar çeşitli formlarda insanların kollarını ve vücutlarını süslüyor, aynı zamanda bir zenginlik göstergesi olarak öne çıkıyor.



Dünya Altın Konseyi'ne (World Gold Council) göre insanoğlu tarih boyunca madenlerden 183 bin ton altın çıkardı. Bu altının yüzde 18’i devletlerin rezervlerinde bulunurken, yüzde 82’sini ise hanehalkları, kurumlar ve şirketler ellerinde tutuyor.



Aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler için ise altın süs olarak kullanılmasının yanında çok değerli bir tasarruf aracı.



Yine Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye'de bulunan altın rezervi 441 ton. Türkiye bu rakamla dünyada en çok altına sahip 11'inci ülke konumunda bulunuyor.



YASTIK ALTI ALTIN DOLU



Yastık altındaki rakama bakıldığında ise çok daha büyük bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye'de vatandaşların yastık altı diye tabir edilen ve ekonomiye sokulmayıp evlerde tutulan altın miktarının tam 2 bin 200 ton olduğu tahmin ediliyor. Bunun ekonomik karşılığı ise neredeyse 90 milyar dolara ulaşıyor.



Ancak evde altın tutmanın riskleri ise malum. En büyük kaygı güvenlik. Yıllarca biriktirilen altınların çalınma riski ev sahiplerinin korkulu rüyası.



Bunun yanında altını evde tutmanın getirisi de sadece altının olası değer artışı ile sınırlı kalıyor. Altının değer kaybettiği zamanlarda ise servetler erimeye başlıyor.



Peki bu risklerden kaçınmak için ne yapmalı? Aslında son zamanlarda Türkiye'de altın bankacılığı ve altına dayalı finansal enstrümanlar giderek gelişiyor. Bu alternatif yöntemler güvenlik riskini ortadan kaldırdığı gibi altınların ekonomiye kazandırılmasını, çarkların döndürülmesini ve tasarruf sahibinin de elindeki altını üzerinden para kazanmasını sağlıyor.



HEM YÜKSEK BOZDUR HEM DE ÜZERİNE PARA KAZAN



Bu durumda elinde altını olan tasarruf sahibi ne yapmalı? Eğer risklerden uzaklaşmak ve elindeki altından kendi getirisinin de üzerinde para kazanmak istiyorsa yapması gereken ortada. Önce elindeki altını sisteme sokup kendine uygun yatırım aracını seçecek, ardından da para kazanmaya başlayacak.



Üstelik bu işlem son derece kolay. Örneğin elinizde altınınız var diyelim. Bu altın burma bilezikten yüzüğe kadar herhangi bir şekilde ziynet olarak kullanılan altın olabilir. Cumhuriyet altını, çeyrek veya gram altın da olabilir. Altının hangi formda olduğunun hiç bir önemi yok, altın olsun yeterli.



Daha sonra altını alıp bir Denizbank şubesine geleceksiniz. Getirilen altınlar, İstanbul Altın Rafinerisi eksperleri tarafından değerlendirilecek ve ardından müşteri ile mutabık kalınarak gram altına çevrilecek.



Bu bölüm, işin en önemli kısmı aslında. Çünkü hesaba yatırılan altınlar için İstanbul Altın Rafinerisi’nin maliyetleri DenizBank tarafından karşılanıyor. Dolayısı ile eldeki altınlar, standart orana göre daha yüksek bir oranda değerleme ile gram altına çevriliyor. Bir başka ifade ile altın sahibi tasarrufçular, hem ellerindeki altın karşılığında daha yüksek gram altın karşılığı alıyor hem de üzerine avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor. Yani bir çifte kazanç söz konusu.



Birikimlerin altın olarak kalıp bankada güvenle birikmesi de işin bonusu.



Diyelim ki bankaya yatırdığınız altına ihtiyacınız oldu. İşin bu kısmı da son derece kolay. İstendiği zaman ve istenilen miktarda altın bankadan alınıp bozdurulabiliyor. Herhangi bir kayıp oluşmuyor.



Denizbank'ın Temmuz ayında başlayan bu kampasının bitiş tarihi ise 30 Eylül.