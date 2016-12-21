Adnan Bali Habertürk TV'ye konuştu

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ekonomi gündemine ilişkin Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ İLE İLGİLİ NELER DÜŞÜNÜYOR?

Şimdi bir kere içinde bulunduğumuz dönemin biraz özellikle büyüme açısıdnan kamu ciddi bir inisiyatif aldı. Belli yaygın kredi kesimlerine yönelik limitin artırılması gerek. KOSGEB üyesi firmaların yararlanabileceği 3 yıllık 1 yılı ödemesiz kanaatimce önemli büyümeye destek.

TRUMP'IN BAŞKANLIĞA GELMESİ, FAİZ ARTIŞLARI

2008 son çeyreğindeki global krizde ABD'nim geldiği nokta bütçe açıkları dışarda cari açık verme sonucu ulusal paranın değeri ve ekonominin artık büyüyemeyeceği bir noktadaydı. 3 artırım öngören bir tablo var. 2015 Aralık ayında 2016 için 4 faiz artırımı öngörülüyordu ancak 1 artırım oldu. Önceden belirlenen politikalarda sapmalar olabilir.

PARA ÇIKIŞINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Para çıkışının asıl dinamiği ABD'deki para politikasının normalleşmesi. Bu sarmaldan çıkabilmek için ABD böyle iken diğer taraflara bakmamız lazım. Diğer yerlerde parasal sıkıntı yok. Diğer taraftan kendi gündemimize bakıldığında siyasi istikrar makro göstergeler, iç ve dış kamuoyunu ikna edecek perspektif gibi gündemleri kendinizi ayrıştırmanız lazım. Bu yabancı yatırımcının risk almasını engeller ve sizi ayrıştırır. Şahsen dış etkiye karşı içerde böyle bir programla hareket edilemesini elzem görüyorum.

DOLARI BOZDUR TL'YE GEÇ KAMPANYASI

15 Temmuz'dan sonra vatandaşımızın perakende irili ufasklı satışlar yoluyla ciddi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bu psikolojik etki sözlü müdahale hiç kullanılmayan etkisi olmayan bir unsur değil fakat bunun kalıcı olması kalıcı düşüse yol açması güçlü dış etkinin hafiflemesinden geçiyor. Mutlak dışardan bir alış geliyor. Kalıcı bir düşü için yurtdışı hafiflemesinin elzem olduğunu düşünüyorum.

212 milyar doların üzerinde döviz açığı var. Fakat bunun vade yapısına baktığımız zaman ilginçtir 2014'e kadar kısa vadede açık poziyonu var reel sektörün. Orta uzun vadeli poziyon eksi iken kısa vadeli pozisyon artı pozisyona geçmiş. Aslında bünyelerde hasar oluşmadan atlatabiliriz anlamına gelir.

ÖZEL SEKTÖR

Yabancı muhataplara söylerim biz her sabah eve işe giderken farklı yolları ararız bu bize kriz yönetme tecrübesini gösteriyor. Özellikle Trump'ın seçilmesinden sonra sert yükselişler bekleniyor. Tansiyona benzetiyorum belli bir seviyeye kadar tansiyon tolere edilebilir ama öyle bir seviyeye gelir ki ne spor ne gençlik kurtarır.

2017'DE FAİZ İNDİRİMİ

Gördüğüm kadarıyla kamoyunun merak ettiği piyasaya yansıması nasıl olur. Para piyasalarında elde edilen direkt olarak kısa vadeli olarak faizler için belirleyici bir usur. Çok başka unsurlara da bağlı bankaları likitide durumların bilançolarının genel tablosu faiz indirimden bekleyişi olup olmadığı. Kredi mevzuat oranları ciddi oranda artmış durumda yurtdşı kaynaklara ulaşım durumu. Bunlara göre faizi yükseltebiliyorsunuz.