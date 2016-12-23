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Emeklilerin beklediği yasa tasarısı komisyonda kabul edildi!

SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını üç ay içinde ödeyecek

22 Aralık 2016 Perşembe, 21:07:56 Güncelleme: 23 Aralık 2016 Cuma, 01:51:39 AA

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için, ek ikramiye ödenmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmının 3 ay içerisinde verilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

7.500 TL 3 AY İÇİNDE ÖDENECEK

SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını üç ay içinde ödeyecek. Kalan tutar bir yıl sonra ödenecek.

DAVALAR DÜŞECEK

Mahkemeler, açılmış davalarda “davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına” karar vererek, davaları düşürecek. Yargılama giderleri SGK üzerinde bırakılacak. Avukatlara ise vekalet ücretinin dörtte biri ödenecek. Böylece, mahkemelerin yüksek emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde karar vermesi önlenecek. 60 bin dolayında dava açılmıştı.

TUTARA ENFLASYON FARKI YANSIMAYACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)n çok ağır emekli ikramiyesi ödemeleriyle karşı karşıya kalma riski ortaya çıkınca, yasal düzenleme gündeme getirildi. Düzenleme uyarınca, geçmişte emekli olanların 30 yılı aşan hizmetleri için emekli ikramiyeleri, “görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden” yapılacak. Örneğin 2000 yılında 67 yaşında emekli olan bir öğretim görevlisi, 45 yıl hizmeti bulunuyorsa, bu kişiye veya hak sahiplerine, 2000 yılındaki katsayılar üzerinden15 yıllık ikramiye ödenecek. Düzenlemeye göre bu tutara enflasyon farkı yansıtılmayacak. Yakın zamanda emekli olanların ise daha az kaybı söz konusu olacak.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
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