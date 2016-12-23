102 dev şirketin katılımıyla yapılan "Women Matter" raporu açıklandı

<>Türkiye’de halen yüzde 30 olan kadınların işgücüne katılım oranının OECD ortalaması olan yüzde 63’e çıkarılması halinde, GSYİH’nin 2025 yılında yüzde 20, yani 240 milyar dolar seviyesinde artabileceği açıklandı. McKinsey&Company’nin TÜSİAD işbirliğiyle Women Matter Türkiye 2016 raporuna göre, kadınların işgücüne eşit katılımı dünya ekonomisini de 2025’te yüzde 11 (12 trilyon dolar) büyütme potansiyeline sahip.

11 farklı sektörden Türkiye’nin büyük 102 şirketinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, lider şirketlerde kadın temsil oranı yüzde 41 ile uluslararası oranların biraz aşağısında yer aldı. Bu oranda finans sektörünün etkisi öne çıkarken, sadece finansta kadının temsil oranı yüzde 56, genel ortalamada temsil oranı yüzde 30 oldu. Rapora göre çalışan kadın oranı üst düzey yönetime çıktıkça azaldı, üst düzey yöneticilerde kadın temsil oranı yüzde 25’e, genel müdür düzeyinde ise yüzde 15’e düştü.

Üst düzey yönetimdeki kadın oranına bakıldığında, Türkiye iyi denebilecek bir performans sergiledi. Bu oran Asya’da yüzde 8, ABD’de yüzde 17, Avrupa’da ise yüzde 20 oldu. Ancak üst düzey yönetimdeki kadın liderlerin yüzde 60’ı insan kaynakları, kurumsal iletişim, hukuk gibi destek fonksiyonlarının başında çıktı. Üst düzey yönetimdeki kadın temsil oranı şirketler arasında da büyük farklılık gösterdi. Üst düzey yönetimdeki kadın temsil oranı sıralamasında başta yer alan ilk 25 şirket için bu oran yüzde 45 iken, son 20 şirkette sıfır çıktı.

KADINLA BİRLİKTE KÂRLILIK ARTTI

Araştırmada liderlik seviyesinde çeşitliliğin ve kadın çalışan oranının artmasının kurumsal performansı artırdığına işaret edilirken, küresel bir araştırmanın da üst düzeyde bir veya daha çok kadın çalışana sahip şirketlerin kârlılık oranının sektördeki diğer şirketlere göre yüksek olduğunun görüldüğü vurgulandı.

Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranı %30

Kadının işgücüne katılımında OECD ortalaması %63

102 dev şirkette kadın temsil oranı %41

En yüksek kadın temsil oranı finansta %56

Üst düzey yöneticide kadın temsil oranı %25

Genel müdürlerde kadın temsil oranı %15

‘100 KADINDAN 36’SI ŞİDDET GÖRÜYOR’

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, istihdamdan önce Türkiye’nin çok daha ciddi, bekasına yönelik sorununun bulunduğunu belirterek Türkiye’deki 100 kadından 36’sının şiddet gördüğünü kaydetti. Bunun ülkenin bir medeniyet konusu olduğunu ifade eden Uğur, “Türkiye, medeni bir ülke olacaksa, Türk kadınının yeri bugünden çok daha farklı bir yerde olmak zorunda” dedi.

‘TEPEDEN BELİRLEME İŞTE DE SİYASETTE DE ARTIK ÇALIŞMIYOR’

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran- Symes, eski tip, her şeyi bilen, vizyonu tepeden belirleyen iş liderleri yöntemlerinin artık çalışmadığını vurgulayarak “Bu iş dünyasında da siyasette de kanıtlandı. O nedenle katılımcı, yaratıcı ve inovatif fikirlere ihtiyaç var” diye konuştu. Symes, TÜSİAD’ın adının değişmesi önerileriyle ilgili “Bunun için genel kurul kararı gerek. 10 Ocak’taki Genel Kurul’da değerlendirilebilir. TÜSİAD isim olarak marka. Değiştirmek zor, ama açılımını değiştirmeyi düşünebiliriz” dedi.

‘ÜRETİM HATTINI KADINLARA VERDİK HATA PAYI DÜŞTÜ’

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da, raporun ardından düzenlenen açık oturumda, kadınların işgücüne katılımının önemine işaret ederken Arçelik’ten örnek verdi. Koç, “Saffet diye bir arkadaşımız üretim hattını tamamen kadınlara vermeyi önerdi, bunun için çalıştı. Yaptık, verimlilik arttı, hata payı düştü. Biz de yeni hatlarımızı düzenledik” diye konuştu.

Koç, annelik görevi ve fiziksel unsurlar nedeniyle istihdamda kadın-erkek eşitliğinin tam olarak hiçbir zaman sağlanamayacağını, ancak yine de ulaşılabilecek en iyi sonuca ulaşmak için çalışmak gerektiğini kaydetti. Koç, bilinçsiz önyargılardan da bahsederek “Ben de kalıplarla yaşadığımı fark ettim. Her seyahate çıktığımda 8 yaşındaki oğluma ‘Ben yokken ev sana emanet; annene, ablana sahip çık’ diyorum. Kızım bir gün ‘Niye hep ona emanet ediyorsun?’ diye sordu. Cevap verdim ama ben bile tatmin olmadım” örneğini verdi.

Koç ayrıca, yeni yıl temennisinde de bulunarak “Her açıdan sıkıntılı bir yılı geride bırakıyoruz. 2017’nin daha güzel bir yıl olmasını diliyorum, daha kötü olamaz zaten” dedi.

GAZETE HABERTÜRK