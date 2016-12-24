2016 biterken konut satışlarında rekora doğru koşuyoruz

Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından, konut satışlarının etkilenmemesi ve ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesi için Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan kampanyalar mevyelerini vermeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında Türkiye genelinde 132 bin 655 konut satıldığını açıkladı. Bu rakam da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.1’lik bir artışa işaret ediyor. Yılın ilk 11 ayında satılan toplam konut sayısı ise 1 milyon 198 bin 655 oldu. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, yılın son ayında kampanya atağına geçen markalı konut firmalarının aralık ayındaki satışlarıyla da toplam satış rakamının 1 milyon 300 bini bulacağını ve geçen seneki 1 milyon 289 binlik satış rakamını geçerek rekor kırılacağını kaydetti.

DÜŞÜK FAİZ ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla bankaların kredi faizlerini yüzde 0.85’e kadar çekmesi de konut satışlarının artmaya devam etmesinde büyük bir etken. Banka faizlerinin düşüş göstermesi, KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesi ve inşaat sektörünün kampanya seferberliği başlatması gibi önlemler konut alımını erteleyen vatandaşı harekete geçirdi. Bankaların faiz indirmesiyle Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.4 oranında artarak 48 bin 941 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 36.9 olarak gerçekleşti.

YENİ PROJELERE İLGİ ARTIYOR

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.5 artarak 63 bin 467’ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 47.8 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip il olurken, ilk konut satışlarında da İstanbul 10 bin 721 konut satışıyla ilk sırada yer alıyor. İlk satışların yüksek bir orana sahip olması da vatandaşların yeni projelere ilgisinin fazla olduğunu gösteriyor.

ARTIK HİÇ ‘IRAK’ DEĞİLLER

Kasımda Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azalarak bin 773 oldu. Irak vatandaşları ise kasımda önceki aylarda olduğu gibi en çok konut alan yabancı ülke vatandaşları oldu. Kasımda Türkiye’den 285 konut satın alan Iraklılar yılın ilk 11 ayında Türkiye genelinde 2 bin 792 konut aldı. Irak’ta yaşanan savaş ve savaşın yol açtığı güvenlik sorunlarıyla kaos ortamı, Iraklıların yabancı ülkelerden gayrimenkul edinmesinde büyük bir etken. Iraklıların Türkiye’yi tercih etme sebeplerinin başında ise, uzun yıllar süren komşuluk ilişkileri, kültürel ve tarihi bağ gibi iki ülkenin sahip olduğu ortak noktalar geliyor. Irak’ı sırasıyla, 2 bin 697 konut ile Suudi Arabistan, bin 346 konut ile Rusya Federasyonu, 990 konutla Kuveyt ve 580 konutla Afganistan izledi.

BARIŞTIĞIMIZ RUSYA İLK ÜÇTE

Irak: 2792

Suudi Arabistan: 2697

Rusya: 1346

Kuveyt: 990

Afganistan: 580

Erdem AKTÜRK / GAZETE HABERTÜRK