Nihat Zeybekci: Türkiye bir mucize gerçekleştirdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığının katkıları, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreninde, Türkiye'nin son 15 yılda dünyadaki değişimi birebir yaşadığını anlattı.

Dünyanın en büyük enerji, hammadde kaynaklarının olduğu, 1,7 milyar nüfusun yaşadığı bir coğrafyanın orta yerinde olan Türkiye'nin, bugüne kadar yaklaşık 430 milyar dolarlık bir ticaret hacmine klasik yöntemlerle ulaştığını aktaran Zeybekci, "Başkalarının lisansı, patenti, dizaynı, tasarımı ve başkalarının kontrol ettiği dağıtım kanalları ve finansman imkanlarıyla Türkiye gerçekten bir Türk mucizesi gerçekleştirdi." dedi.

"Bugün gelinen noktada 2016 sonu itibarıyla ihracatımız en kötü ihtimalle 2015 seviyesinde olacak" diyen Zeybekci, ihracatta Türkiye'nin artık ray, yöntem değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin dağıtım, tüketim, finans ve kaynak kanallarını kendisinin kontrol ettiği bir sisteme geçmesinin önemine işaret eden Zeybekci, geçen hafta AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenme görüşmelerinin AB Bakanlar Kurulu tarafından oy birliğiyle kabule edildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

" 'AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi ne demek?' derseniz, bir; Gümrük Birliği kapsamının hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesi, iki; Gümrük Birliği kapsamının AB üyesi ülkelerin kamu alımlarının tamamına Türk şirketlerin taraf olabilecek şekilde genişletilmesi, üçüncüsü tarım ve gıdayı kapsaması, dört; Türkiye'nin Gümrük Birliği sürecinde karar alma mekanizmaları içinde yer alması ve en önemli beşincisi AB'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve benzerlerine otomatik olarak taraf olması. Bu başarı özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın verdiği desteklerle bu noktaya geldi ve 2017'de önemli bir başarı elde etmeye çalışıyoruz. Hizmet ticaretinin önü artık sizin hayal gücünüzün zorlayacağı yere kadar açılmış olacak. İlk hizmetleri de kapsayan Serbest Ticaret Anlaşmamızı Singapur'la imzaladık. Şimdi Rusya ile yeni Serbest Ticaret Anlaşmamızı, hizmetler ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde 2017 yılında önemli bir noktaya getirmek ve bitirmek istiyoruz. Bosna Hersek ve Sırbistan'la olan anlaşmamızı kamu alımları ve hizmetleri içine alacak şekilde genişletmek istiyoruz. Buna benzer bütün gayretlerimiz tek tek yerine geliyor."

Zeybekci, yeni yatırım teşvikleri ve ihracat destekleriyle ilgili çalışmanın 16 Temmuz'da bitirilmesi planının, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle sekteye uğradığını anımsatarak, 15 Temmuz'un milletin duruşuyla atlatıldığını dile getirdi.

Sekteye uğrayan tüm çalışmaların daha sonra gerçekleştiğini vurgulayan Nihat Zeybekci, sözlerini "Sayın Başbakanımızın dediği gibi şimdi taş üstüne taş koyma zamanı, laf üstüne laf koyma zamanı değil. İş üstüne iş, yatırım üstüne yatırım koyma zamanı. Türkiye üreterek, sanayisiyle, özel sektör eliyle büyüyecek ve ihracata dayalı büyümeyle 2017'de harekete geçeceğiz. Bunun için de tüm düzenlemelerimizi yaptık." diye tamamladı.