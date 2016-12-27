Motorlu taşıtlardan 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) vergisi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23,586 liraya çıkarıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.
Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.
Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.
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YORUMLAR 16
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Misafir 20 saat önceMotor hacmine göre değil, aracın değeri üzerinden vergilendirme olmalı. Motor hacmi 1800-1900 olan bir aracın değeri 50 bin TL olanda 250 bin TL olan da aynı vergiyi veriyor bu büyük bir adaletsizliktir. Araçların gerçek değeri üzerinden vergilendirilmeleri gerek ama kim yapacak.93
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Misafir 22 saat öncevergi kutsaldır. Hem yapılan köprüyü tüneli otobanı kullanıp yıprat hem de vergiden şikayet et. Hainlik yapmayalım. Devletimiz 4-4 çalışıyor648
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Misafir 22 saat önceTEPKİSİZ VE SESSİZ, ALEM HALİNDEN MEMNUN.ASAYİŞ BERKEMAL...183
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Misafir 22 saat önceVergileri duydukça arabam olmadığına sevinir oldum.213
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Misafir 24 saat önceAldığınız ya da kazandığınız maaşın p İni düşün. O sizin gerçek maaşınız ya da kazancınızdır.60
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Misafir 24 saat öncezam ustune zam, merhaba 2017213
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Misafir 24 saat öncesaçma bir vergi tabelası yeni arabalar çevre dostu oldugu için vergisi az olmalı243
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Misafir 24 saat öncesadece vergiye çalışır olduk valla243
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 09:46haftalık vergi, zam haberlerimiz oldu :( geçmiş olsun önümüzdeki vergilere, zamlara bakacağız.153
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Misafir 27 Aralık 2016 Salı 09:43:)30
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