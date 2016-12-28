Dünya Bankası'ndan, Hazine geri ödeme garantisi altında, İller Bankası AŞ'ye "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" için 121,2 milyon euro tutarında kredi sağlandığı bildirildi.

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine geri ödeme garantisi altında, İller Bankası'na "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" için 121,2 milyon euro tutarında kredi sağlandığı, kredi ve garanti anlaşmalarının dün imzalandığı belirtildi.

Proje kapsamında sağlanan kredinin İller Bankası tarafından belediyelere aktarılarak altyapı finansmanı amacıyla kullanılacağı kaydedildi.