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Milli Piyango yılbaşı çekilişleri ikramiye
EKONOMİ

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri arasında ilk 3'te

Yeni yıl yaklaşırken şans oyunları heyecanı da zirve yaptı. Yılbaşı haftasındaki çekilişler arasında Milli Piyango, toplam 94.6 milyon Euro ikramiye ile İspanya ve İtalya’dan sonra 3’üncü sırada yerini aldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 01:08:17 Güncelleme: 07:24:50

Milli Piyango’nun 60 milyon liralık büyük ikramiyesi bilet bayilerinin önünde uzun kuyruklara neden olurken, yeni yıla günler kala biletlerin de tükenmek üzere olduğu belirtiliyor. Milli Piyango’nun yılbaşında dağıtacağı toplam ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin TL. Sadece Milli Piyango’nun yılbaşında dağıtacağı bu tutar ile dünyanın önde gelen 11 ülkesinde düzenlenen yılbaşı piyangoları arasında toplam dağıtılan ikramiye bakımından Türkiye üçüncü sırada. Bu rakama devreden diğer şans oyunları ikramiyeleri de eklenince rakam 356 milyon TL’yi aşıyor. En büyük ikramiye sıralamasında 630 milyon Euro ile İspanya ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise 105 milyon Euro ile İtalya yer alıyor. İspanya’da 6 Ocak’ta çekilişi gerçekleştirilecek ve 630 milyon Euro dağıtılacak olan El Nino oyunu 1763’ten beri oynanıyor. Oyunda yüzde 70 oranında ödül dağıtılıyor.

27 Aralık akşamı çekilişi yapılacak İtalya’nın Super Ena Max oyununda ise 105 milyon Euro toplam ödülü ile ikinci durumda. Dördüncü sırada yer alan ABD’nin Megamillions oyunu ise 85 milyon dolarlık toplam ikramiyeye sahip.

ABD VE AVRUPA’DA BÜYÜK GÜN 28 ARALIK

Bunu 60 milyon dolar ödül ile ABD’nin ikinci büyük çekilişi Powerball izliyor. Her iki oyunun çekiliş tarihi de 28 Aralık. İki oyun da 44 Amerikan eyaletininin katılımıyla gerçekleştirilirken, internet üzerinden de oynanabiliyor. Amerikalıların yüzde 57’si yani 181 milyon kişi her yıl en az bir piyango bileti alıyor. Avrupa’nın en çok katılımlı piyangosu ise Euro Millions. Fransa, İspanya ve İngiltere tarafından kurulan Avrupa piyangosu, İrlanda, İsviçre, Belçika, Portekiz ve Avusturya’nın katılımıyla 8 ülkenin ortak piyangosu haline geldi. Euro Millions’un internet üzerinden oynanabilen versiyonları Euro Lotto veya Euro Lottery olarak isimlendiriliyor. Euro Millions bu hafta 28 Aralık’ta çekilecek ve 25 milyon Euro büyük ikramiye dağıtacak.

630 MİLYON EURO İLE İSPANYA FARK ATTI

DEVREDEN OYUNLAR DA EKLENİNCE BU HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE 68 MİLYONA ÇIKTI

Şans oyunlarında bu hafta milyonlarca lira dağıtılacak. Büyük ikramiyenin 60 milyon TL olduğu yılbaşı özel çekilişi cumartesi günü yapılacak. Önceki haftalardan devreden sayısal oyunlarda da heyecan yaşanıyor. Geçen hafta, Sayısal Loto’da 1.6 milyon TL, Süper Loto’da 5.7 milyon TL, Şans Topu’nda da 1.3 milyon TL devretti. Devirlerle bu hafta dağıtılacak yılbaşı özel çekilişiyle ikramiye 68 milyon TL’yi aştı.

Cumartesi gecesi ise yılbaşına denk gelmesi nedeniyle çifte heyecan yaşanacak. Aynı gün hem Sayısal Loto hem de yılbaşı özel çekilişi gerçekleşecek. Sayısal Loto’da geçen hafta devreden ikramiye tutarı 1 milyon 613 bin TL’yi geçti.

Yigitcan YILDIZ - Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 5
  • Misafir 6 dakika önce
    BEN BİLET ALICAM DA YA CIKAR DİYE KORKUYORUM
  • Misafir 2 saat önce
    her alanda birinci olacaz. haramsa haram önemli değil:)
  • Misafir 3 saat önce
    Milli piyango ve loto çekilişlerinden hep şüphe duydum. Fetö ilişkisi var mı araştırılsın. E.C.
  • Misafir 3 saat önce
    Allah ıslah eylesin, rezilliğe bak. Bu haram piyango biletini alanlar domuz etini de yiyorlar mı acaba???
  • Misafir 8 saat önce
    İspanya aşmış olayı. 600 Milyon Euro nedir :D Kazanın direk dünya zenginler sırasına giriyor herhalde :D
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