Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Gümrük Birliği’nde ‘full paket’ istiyoruz"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Avrupa Birliği’nin (AB), Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmaları konusunda yetki alma aşamasına gelmesi üzerine, konuya yönelik olarak Bakanlar Kurulu’na sunum yaptı. Zeybekci, güncelleme çalışmaları için AB Konseyi’nden 2017’nin ilk çeyreğinde yetkinin çıkacağını düşündüklerini belirtti. Zeybekci, hem AB’nin hem de Türkiye’nin bu konuda etki analizi yaptırdığını ve sonucun her iki taraf için de olumlu olduğunu söyledi.

BİRİNCİ SENARYODA TARIMA TEDBİR VAR

Zeybekci, Bakanlar Kurulu’na güncellemenin kapsamına ilişkin dört alternatifle ilgili bilgi verdiğini anlatırken, bu senaryoları şöyle sıraladı: “Birinci alternatifte, Gümrük Birliği güncellensin ama tarımda yüzde 50 tedbirli davranalım. İkinci alternatifte, tarım dahil tam anlamıyla güncelleme yapılsın. Hizmetler, kamu alımları sektörleri ile karar alma mekanizmalarına dahil olma ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarına (STA) taraf olmak da kapsamda olacak. Üçüncü alternatif, Gümrük Birliği’nin kapsamının bir STA’ya dönüştürülmesi. Bu STA, hizmetler, kamu alımları ve tarım sektörlerini de kapsayacak. Her alanla ilgili ayrı ayrı gümrük tarifesi belirlenecek. Dördüncüsü de şu anki mevcut Gümrük Birliği anlaşması, sadece tek başına sanayi ürünleriyle STA’ya dönüşecek. Bu da şu andaki halden geri gitmek demek. Tüm bunları değerlendirdik.”

‘İHRACATA YÜZDE 24.5 ARTI KATKI GETİRECEK’

Zeybekci, full paketin gerçekleştiği senaryoya göre, güncellemenin 2030 yılında büyümeyi yüzde 2 artıracağını belirtirken, “İhracatın üzerine yüzde 24.5 artı getirecek. İthalatın üzerine de yüzde 23 etki yapacak. İhracat ve ithalatın eşdeğer yükselmesi Türkiye’nin menfaatine. 2030’da Türkiye büyük dönüşüm ve kazançla çıkacak” dedi.

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ, GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİN BAKANLAR KURULU’NA 4 SENARYO SUNDU

4 SENARYODA HANGİ ALTERNATİFLER ÖNGÖRÜLDÜ?

1- Güncellemeye evet ama tarımda yüzde 50 tedbirli olalım

2- Tarım ve kamu alımları dahil tam anlamıyla güncelleme yapılsın

3- Gümrük Birliği, STA’ya dönüşsün, her alan için ayrı tarife belirlensin

4- Mevcut anlaşma sadece sanayi ürünleri için STA’ya dönüştürülsün

‘TARIMDA RİSK VAR AMA FİYAT DÜŞER’

Türkiye için en riskli alanın tarım olduğunu vurgulayan Zeybekci, “Tarımda bizim de avantajlı olduğumuz alanlar var. Yaş meyve sebzede, tahılda ve turunçgilde avantajlı oluruz, ette dezavantajlı oluruz” dedi. Zeybekci, Türkiye’nin bugüne kadar tarımı yüksek gümrükle koruduğunu ifade ederken, çiftçinin artık AB’deki gibi desteklerle korunacağını söyledi. Zeybekci, halkın tarımsal ürünlerle kalite ve fiyatta AB standartlarına kavuşacağını ifade etti.

BELEDİYENİN TEMİZLİK İŞİNİ AVRUPALI ŞİRKET YAPABİLECEK

Zeybekci, güncelleme ile Türk şirketlerinin Avrupa’da, Avrupalı şirketlerin de Türkiye’ye gelip her türlü hizmeti verebileceğine işaret ederken, “Avrupa’nın kargo şirketleri bu hizmetleri verebilecek. Sağlık hizmetleri yapılabilecek. Belediye hizmetlerini bile Avrupa şirketleri verebilecek. Türkiye’de kamunun tüm alımlarına Avrupa şirketleri girebilecek. Türk şirketlerinin de oradaki kamu ihalelerine katılması mümkün olacak. Temizlik, güvenlik her şey iki tarafa da açık hale gelecek” diye konuştu.

‘THY’NİN ETİYOPYA HAVAYOLLARI İLE REKABETİNE İZİN VERMEYİZ’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyanın büyüme motorlarının artık Çin ve Hindistan olmadığını savunarak “O motorlarda yavaşlama sesi duyuyoruz. Dünyanın yeni büyüme motoru Afrika olacak” dedi. Etiyopya-Türkiye İş ve Yatırım Forumu, dün Addis Ababa’da yapıldı. Bakan Zeybekci, forumda yaptığı konuşmada, Afrika açılımında yeni döneme başlandığını belirterek kasım ayında İstanbul’da yapılan Türkiye-Afrika Zirvesi’nin ikincisinin 2018’de Afrika’da yapılacağını söyledi. Zeybekci, THY’nin Afrika’da en fazla noktaya uçan havayolu şirketi olduğunu belirterek “THY’nin, Etiyopya Havayolları ile rekabet etmesine izin vermeyiz, merak etmeyin” dedi. Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmet Abitew, Türkiye gibi ortağa ihtiyaç duyduklarını belirtirken, “Enerji sektörümüz, yabancı sermaye çekmek için çok önemli. Büyük barajlar yapılacak. Gıda, kimya, petrokimya, ilaç, tekstil, metal, elektronik gibi öncelikli sektörler belirledik. Petrokimya ve demir çelikte mega proje fırsatımız var” dedi.

Bakan Zeybekci, Etiyopyalı resmi heyetle bir araya geldi

Deniz ÇIÇEK / GAZETE HABERTÜRK