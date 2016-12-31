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Türkiye LPG ithalatında yüzde 3,1 artış gösterdi

LPG ithalatı, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artışla 323 bin 326 tona çıktı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 09:54:24 Güncelleme: 09:58:00 İHA

Türkiye'nin LPG ithalatı, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 323 bin 326 tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu'na göre, ekimde en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, ABD, Rusya, Kazakistan, Fransa ve Ukrayna oldu.

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde yapılan LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artarak 323 bin 326 tona ulaştı.

Bu dönemde rafinerici lisansı sahiplerinin toplam LPG üretimi ise yüzde 10,5 azalarak, 76 bin 318 ton oldu.

İHRACAT YÜZDE 28 ARTTI

LPG ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 artarak 13 bin 527 tona çıktı. En çok ihracat sırasıyla Tunus, Bulgaristan, Mısır ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekim ayında, 69 bin 236 ton tüplü LPG, 17 bin 930 ton dökme LPG ve 266 bin 3 ton otogaz LPG olmak üzere 353 bin 170 ton LPG satışı gerçekleştirildi.

TOPLAM LPG SATIŞI YÜZDE 3,1 ARTTI

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında tüplü LPG satışı ekimde yüzde 2,2 azalırken, dökme LPG satışı yüzde 46,5 ve otogaz satışı yüzde 2,5 arttı. Böylece bu dönemde toplam LPG satışı yüzde 3,1 arttı.

LPG pazarında yüzde 75,3 ile otogaz birinci sırada yer aldı, bunu yüzde 19,6 ile tüplü LPG ve yüzde 5,1 ile dökme LPG izledi.

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