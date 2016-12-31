Nihat Zeybekci : Cari açık problemi ortadan kalkacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İlk 3 çeyrekte ihracatın ekonomik büyümeye verdiği katkı eksiydi, şimdi ilk defa artıya geçecek. 2016'nın son çeyreğinde Türkiye olarak büyümede pozitif bir hedef ve beklenti içindeyiz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Yüzde 3.2 orta vadeli programının üstündeki bir büyüme ile 2016'yı kapatacağız." dedi.

Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda 2016 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında, Suriye'de bir terör örgütünden kahraman yaratma çabası içinde bulunanların Türkiye'yi de o sürece 15 Temmuz'daki ihanet girişimi ile sokmak istediğini söyledi.

"Kuzey Irak, Suriye'deki o oluşum öyle bir olgun hale geliyor ki o anda, eş zamanlı biçimde 15 Temmuz ihanetiyle Türkiye iç karışıklığa, gerek bölgesel gerek mezhepsel gerekse etniksel anlamda çok başka bir yere götürülmek istendi." diye konuşan Zeybekci, "15 Temmuz'u dizayn edenlerin hesaplayamadığı tek şey vardı. Bu millet, bu aziz milet. 15 Temmuz akşamı başlayan ihanet, işgal girişimi o gece yarısından sonra Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, onun inisiyatif almasıyla, halkına inanması ve güvenmesiyle, onun mesajının ardından milyonların sokağa dökülmesiyle, Başbakan'ın 'ölmek var dönmek yok' demesiyle, parlamentoda milletvekillerin ve bizlerin ettiği yeminle sona erdi." dedi.

Milletin 15 Temmuz gecesinde gösterdiği kahramanlığı ileride tarihin "Türk demokrasi devriminin bir zaferi" olarak yazacağını söyleyen Zeybekci, şöyle devam etti:

"16 Temmuz günü öğleden sonraki saatlerde 65. Hükümet olarak, Başbakanımızın liderliğinde ve Cumhurbaşkanımızın da önerileriyle derhal ekonomi üzerinde çalışmaya başladık. Çünkü o ihanet girişiminin içinde bir ekonomik saldırı da vardı. Doların ya da kurun yüzde 200'ler, 300'ler seviyesine artacağı, faizlerin yüzde 30'lar, 40'lar seviyesine geleceği, Türkiye'de enflasyonun yine alışılan seviyelere geleceği, 2001-2002 yılında alışıldığı gibi Türkiye'de toplanan her 100 liranın 87 lirasının faize gittiği o ortamların bile aranacağı yönünde bir propaganda aynı gece başlamıştı. 15 Temmuz'un içinde paket olarak bu da vardır. Biz hükümet çalışmalarıyla, dirayetli duruşuyla 18 Temmuz sabahı Türk bankaları, dünyanın tüm bankaları ile entegre şekilde 08.30'da kapılarını açtı. Türk ekonomisi dimdik ayaktaydı."

Türkiye'de gerek menkul kıymetler gerekse mal borsalarının ayakta olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, "Bu süre içinde gittiğimiz her ülkede, İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Japonya'ya kadar dedim ki - istemeyiz tabii ki - eğer böyle bir şey sizde yaşansaydı 2-3 sene bankalar ayağa kalkamazdı, ekonominiz onlarca yıl toparlanamazdı. Ama bu ülke iradesine de inanan milletin feraseti ve desteğiyle 18 Temmuz günü ekonomik olarak da dimdik ayaktaydı." diye konuştu.

Ekonominin tepkilerini ölçmek amacıyla zaman zaman stres testi uygulandığını anımsatan Zeybekci, bu basınca ülkenin verdiği tepkilere göre tedbirlerin alındığını, Türkiye'nin büyük bir stres testini dünyaya örnek olacak şekilde yazdığını kaydetti.

Fransız Devrimi gibi tarihin Türkiye için 15 Temmuz sivil demokrasi devrimini de yazacağına işaret eden Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Etrafımızda ateş çemberine rağmen, 2015'in kasım ayında Rusya ile başlayan krize rağmen, Irak'taki, Suriye'de yaşanan felakete rağmen, Kafkaslardaki rahatsızlığa rağmen, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Türki Cumhuriyetler, İran gibi pazarlarımızın olduğu coğrafyada enerji ve ham madde fiyatlarının aşağı düşmesine, yani onların alım gücündeki gerilemeye rağmen Türkiye 2016 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 2.2 büyüdü. Üçüncü çeyrek ile ilgili beklentilerimiz eksi yöndeydi ama hesap itibarıyla farklı çıktı. 2016 yılının son çeyreğinde gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz ihracattaki toparlanma ve yükselmede yüzde 8'ler, 9'lar seviyesinde yükselmeyi konuşuyoruz kasım ayında. Ekim ayında yüzde 3 seviyesindeki bir artıştı. Aralık ayında yine aynı şekilde yüzde 8-10 aralığında bir artı ile kapatacağız. Bu gece ortaya çıkacak. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı günü daha sağlıklı bir rakamla yüzde 10 civarında bir büyüme göreceğiz."

İhracatın büyümeye katkı vereceğini söyleyen Zeybekci, "İlk 3 çeyrekte ihracatın ekonomik büyümeye verdiği katkı eksiydi, şimdi ilk defa artıya geçecek. 2016'nın son çeyreğinde Türkiye olarak büyümede pozitif bir hedef ve beklenti içindeyiz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Yüzde 3.2 orta vadeli programının üstündeki bir büyüme ile 2016'yı kapatacağız. 2017'de yüzde 4.4'lük orta vadeli program hedefimiz var." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN İDDİALI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ"

Zeybekci, 15 Temmuz günü dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi ve ihracatta seferberlik içeren bir çalışmayı tamamladıklarını, tüm dünyaya bu çalışmayı duyurmayı hedeflerken hain darbe girişiminin yaşandığını hatırlattı.

Henüz dünyaya bu çalışmayı tam olarak anlatamadıklarını söyleyen Zeybekci, şunları kaydetti:

"2106 yılı tüm dünyada büyüme verileri, IMF, Dünya Bankası ve diğer değerlendirme kuruluşlarında yıl içinde iki defa aşağı doğu çekildi gerek ülkeler bazında gerekse küresel anlamda, dünya büyümesi anlamında. Bunun sebebine de bakacak olarsak ABD'nin ihracatı bu dönemde yüzde 4.5'in üzerinde düştü. Çin'de yüzde 8.5'e yakın düşme. Güney Kore'de yüzde 8'lik düşme. Rusya'nın ihracatında yüzde 22-25 aralığında düşme yaşıyor. Bu da bizim Türkiye olarak yaşadığımız her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin artıda büyümüş olması ve yüzde 3'ün üzerinde büyüme gerçekleştirmesi, ihracatının 2015 ile başa baş seviyede bitirmiş olması bir başarı hikayesidir. Her şeye rağmen Türkiye bunu gerçekleştiriyorsa başarı hikayesidir diye düşünüyoruz."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Dış ticaretimizin yüzde 10'unun üzerindeki bir kısmını biz milli paramızla yapabilir hale gelirsek Türkiye'nin cari açık finansmanıyla ilgili problemi artık tamamen ortadan kalkacaktır." dedi.

ABD ekonomisinin ise 2017 yılında yüzde 2 civarında büyümesinin beklendiğini, Türkiye'nin ise yüzde 4.4'ün biraz üzerinde gerçekleşmesini öngördüklerini ifaden eden Zeybekci, "Bütün dünyanın dikkat etmesi gereken, Türkiye olarak bizim de rakamlarımızı ortaya koyarken, hesaplarımızı yaparken, dikkat etmemiz gereken Çin’in büyümesi. Çin tek başına dünyadaki büyümenin yüzde 25 ve üzerindeki bir kısmını alıp götüren bir ülke. Oradaki büyüme 2015 yılında yüzde 6.9'du, 2016 yılındaki büyüme 6.5 seviyesinde gerçekleşecek. 2017 yılı ile ilgili büyümede Çin'deki tehlike yüzde 6'nın da altına inme ihtimali öngörülüyor. Bu ne demek dünya için? Geçtiğimiz günlerde petrol fiyatları ile ilgili petrol fiyatlarının biraz daha toparlanması, yukarı doğru gitmesi ile ilgili OPEC ve OPEC dışı dünyadaki petrol üreten diğer ülkelerin almış oldukları ortak bir karar var. Petrol üretimindeki artışı durdurmak, hatta gerekiyorsa aşağı doğru çekebilmek." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin 2015 yılında dünyadaki gelişmelere, ihracattaki düşmeye rağmen yüzde 6 oranında büyüdüğünü 2016 yılını bütün olumsuzluklara rağmen rağmen yüzde 3'ler seviyesindeki bir büyümeyle kapatacağını, kaydetti.

Türkiye'nin 2016'da hizmet ihracatının 50 milyar dolar ithalatın ise 24-25 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Zeybekci, Rusya ve bölgedeki olaylardan kaynaklı olarak turizmde yıl sonu itibarıyla muhtemelen 10 milyar dolar seviyesinde bir daralma ile kapatılacağını ancak son üç aylık dönemde toparlanmanın başladığını gördüklerini vurguladı.

"CARİ AÇIK PROBLEMİ ORTADAN KALKACAK"

Bakan Zeybekci, bütün bu olumsuzluklara rağmen, dünyanın dikkatini çeker bir şekilde son üç yılda cari açıkla çok etkin bir şekilde mücadele edildiğini vurgulayarak, yıl sonu itibarıyla cari açığın milli gelire oranın 4.2 hatta daha aşağı seviyede gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Dış ticaretin Türk lirası ile yapılmasının cari açığa olumlu etkisinin olacağını anlatan Zeybekci, şunları söyledi:

"Gerek uzaktaki ülkeler gerekse yanımızdaki İran, Rusya gibi, Irak ve Suriye gibi gerek Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi'nin 6 üyesi ülke gibi bütün ülkelerle ticaretimizde artık milli paramızı hedef olarak şu toplam 430 milyar dolar civarındaki dış ticaretimizin yüzde 10'unun üzerindeki bir kısmını biz milli paramızla yapabilir hale gelirsek Türkiye'nin cari açık finansmanıyla ilgili problemi artık tamamen ortadan kalkacaktır. "

Zeybekci, enflasyon hedefine ilişkin, "2016 yılı Kasım ayı itibariyle enflasyonda yüzde 9.58 seviyelerinden 2016 yılının başında yüzde 9.58 seviyesindeydik, yüzde 7'ye kadar geriledik. Önümüzdeki dönemle ilgili 2017 hedeflerimizle ilgili yeniden enflasyon yüzde 7 seviyesinde tutma amacı içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖR ELİYLE BÜYÜME OLSUN İSTİYORUZ"

İş gücü piyasası ile ilgili Türkiye'nin yüzde 4 seviyesindeki bir büyümesinin geri gitmek olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu büyüme ile işsizlik oranında bir iyileşme sağlayamıyor. Çünkü Türkiye son 5-6 yılda iş gücüne katılım oranında yüzde 44'ten yüzde 53'e yaklaştı, şu an yüzde 52.8 oranına çıktı. Türkiye'nin milli geliri şu anda 12 bin 500 dolar seviyesinden 15 bin dolara geldiğinde iş gücüne katılım oranı yüzde 60'lar seviyesine yaklaşmış olacak. 20 bin dolara yaklaştığı zaman yüzde 65'ler seviyesine gelecek. 25 bin dolar seviyesine geldiği zaman Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri, iş gücüne katılım oranı da yüzde 70'ler seviyesine gelecek. Onun için Türkiye ortalama olarak yüzde 5'in altında büyümemeli ki işsizlik oranını aşağı doğru çekebilsin. Biz bu büyümeyi 65. Hükumet olarak özel sektör eliyle yapmak istiyoruz, üretim büyümesi gerçekleştirmek istiyoruz, daha çok üreterek büyümek istiyoruz, daha çok ihracat ve ihracata dayalı büyümeyle gerçekleştirmek istiyoruz ki kalıcı olsun."

Ekonomi Koordinasyon Kurulundan sonra yaptıkları "tarihi açıklamayı" hatırlatan Zeybekci, "Türkiye olarak tarihin en büyük kredi imkanlarını ve fırsatlarını ortaya koyuyoruz. Türkiye'de 250 milyar liralık bir kredi ve finansman imkanını KOBİ'lerimizin, üreticilerimizin, sanayicimizin ve ihracatçımızın önüne koyduk." dedi.

"E-TİCARETE YÜZDE30-40 ARALIĞINDA ARTTI"

E-ticaretin her yıl bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 ila 40 aralığında arttığı bilgisini veren Zeybekci, "Şimdi gelişmekte olan ülkelerde toplam ticaretin içindeki elektronik ticaretin payı yüzde 7 seviyesinde, gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 12'lerin üzerinde. Çin'de yüzde 17, Türkiye'de yüzde 2. İhracatçılarımızla e-ticaret sitelerine bu şekilde kapsamalı bir seferberlikle üyeliklerini de tamamını destekler hale geldik, üyeliklerinin bedellerini, aboneliklerinin bedellerini destekleyeceğiz." diye konuştu.

Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülkede artık 2015 yılının 7 Haziran seçimlerinde çıkan sonuçlarda olduğu gibi Türk Lirası ve ekonomimiz asla bundan sonra seçimlerden etkilenmeyecek. Çünkü istikrarsızlık beklentisi olmayacak, koalisyon tehlikesi olmayacak, hükumet kurulamama tehlikesi olmayacak. Türkiye,15 Temmuz ruhu ile bundan sonra yoluna devam ederken yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Hükumet sisteminde yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Cumhuriyetini güçlendiriyor, demokrasisini güçlendiriyor, hükumet sistemini güçlendiriyor, parlamenter yapısını ve güçler ayrılığı dengesini güçlendirerek 2017 ile başlayacak olan o şahlanma yılını, 2023, 2053, 2071 yolculuğuna çıkarken yeniden yükünü dengini saracak."

Toplantıya, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Başkanı Necip Filiz ve partililer katıldı.