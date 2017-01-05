Maliyeciler Reina’da tesadüfen kurtuldu

Yılbaşı gecesini kana bulayan katliamdan maliyeciler de kıl payı kurtuldu. Resmi görevi oldukları için isimlerini açıklayamayacağımız İstanbul Vergi Dairesi’ne bağlı çalışan 3 müfettiş diğer 300 arkadaşı gibi yılbaşında gece kulüplerinin, restoranların yolunu tutarak buralarda hem sanatçıların kazançlarını hem de işyerlerinin hasılatlarını gözlemlemeye çıkmıştı. Aldıkları notlar ile işletmelerin Maliye’ye bildirdiği rakamları karşılaştırıp vergi kayıp-kaçağını önlemeye çalışan 3 müfettiş yılbaşı gecesi birkaç ayrı restoran gezdikten sonra aynı amaçla Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya gitti.

Saldırının olduğu saate yakın bir zaman diliminde kulüpte olan vergi müfettişleri bir süre kasada ve masalarda oturup gözlem yapmaya başladılar. Gözlemin yeterli olması ve saatin de ilerlemesi sonucu müfettişler muhasebe odasına geçtiler. Edindiğimiz bilgilere göre maliyecileri asıl olarak kurtaran da bu oldu. Bir süre muhasebe odasında kayıtları inceleyen müfettişler, silah sesleri duymaya başladı. Silah seslerinin yaklaşması ve sona ermemesi üzerine endişelenen müfettişler önce kapıyı kilitledi. Bir süre beklediler. Ancak korkunç silah sesleri ve çığlıklardan ciddi bir saldırı olduğunu anlayan maliyeciler bu kez camları kırarak pencereden atladı ve canlarını böylece kurtardılar.

RAPOR TUTMAYI İHMAL ETMEDİLER

Silahlı saldırının muhatabı olan 3 müfettiş ölüm tehlikesini atlatmış olmalarına rağmen hem o gece gezdikleri diğer restoran ve barlardan hem de Reina’dan elde ettikleri bilgileri üstlerine rapor halinde sunmayı ihmal etmedi. Müfettişler saldırıdan tesadüfen kurtulurken bildiğimiz gibi o gün orada bulunan bir diğer kamu görevlisi polis memuru hayatını kaybetti. Maliye İstanbul’da yılbaşı gecesi toplam 300 müfettişle 2 bin civarında noktada vergi incelemesi yaptı. Başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde de aynı denetim yapıldı. Önceki yıllarda da canlı performansların sunulduğu ve sanatçıların sahne aldığı gece kulübü, bar ve restoranlara önemli cezalar kesildi ayrıca sanatçılara da yıllık gelir vergisi bildirimleri üzerinden inceleme başlatıldı. Böylece vergi kayıp-kaçağı da önemli ölçüde azaltıldı.

HER KUR YÜKSELDİĞİNDE KURUMLARIN VERGİSİ DE ARTTI

Ekonomi dünyasında gündemin odağında doğal olarak döviz kurunun yükselmesi var. Kur her yükseldiğinde şirketlerin 207 milyar doları uzun vadeli olmak üzere toplam 312 milyar dolarlık borcu hemen masaya konuluyor. Şirketlerin 99 milyar dolarlık döviz varlığını bu rakamdan çıkarırsak risk tam olarak 212 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor. Risk tabii ki kurun yükselmesi ile şirketlerin kârını sıfırlaması ve aynı oranda vergi gelirini de aşağı çekmesi diye özetlenebilir. Ancak şimdiye kadar kurun ani zıpladığı 1994, 2001 ve 2008’e bakıldığında şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin gerilemediği aksine yükseldiği görülüyor. Örneğin 1994’te kurumlar vergisi 19 milyon liradan 48 milyon liraya, 2001 krizinde 2.8 milyardan 3.6 milyar liraya ve son olarak 2008 krizinde ise 15 milyardan 18 milyar liraya ulaşmış. Bunda kriz yıllarında konulan ek vergilerin etkisi olsa da İSO 500 şirketlerinin bilançolarından bazı şirketlerin kurdan kaybedip zarar ettiği görülüyor, bazı şirketler ise kur kârı da yazabiliyor.

2015’TE 37 MİLYAR TL KURUMLAR VERGİSİ ÖDENDİ

Rahim AK / GAZETE HABERTÜRK