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Binali Yıldırım, recep tayyip erdoğan, keçiören metrosu
EKONOMİ

Erdoğan ve Yıldırım Keçiören Metrosu'nu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu açılışında konuştu

05 Ocak 2017 Perşembe, 09:34:23 Güncelleme: 15:43:52 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünden itibaren, fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi ayın 15'ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, ile Keçiören Metrosu'nun açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Açılışını yaptığımız Keçiören Metrosu hattının ülkemize, şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının başkentimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 

1 milyar lira yatırım bedeli olan, 9 istasyona sahip bu metro ile Keçiören ilçemizde yaşanan trafik sıkıntısının çözüme kavuşacağına inanıyorum. 

11 yıl Keçiören'de ikamet etmiş kardeşiniz olarak, metronun inşası sırasında yaşadığınız sıkıntıları gayet iyi biliyorum. Bu projenin bitirilmiş olmasını sizler kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Bu projenin tamamlayacısı niteliğindeki AKM-GAR-Kızılay hattının da en kısa sürede tamamlanmasını diliyorum. 

Keçiören'in hikayesi bir yönüyle de Ankara'nın, Türkiye'nin hikayesidir. Ankara'ya göç edenlerin en çok rağbet ettikleri yerlerin başında Keçiören geliyordu. Plansız, programsız, altyapısız şehirleşme Keçiören'i de vurdu. Bugün Keçiören hem modern konutlara sahip, hem de geleneksel mahalle hayatının devam ettiği ender ilçelerdendir. Artık Keçiören'de yaşamak çok daha büyük ayrıcalık haline gelecektir. 

15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en önemli özelliğidir. Keçiören şehitler verdi, Keçiören gaziler verdi. Burada Keçiören'de Yozgat'tan, Çorum'dan, Kırşehir'den, Karadeniz'den, Ankara'nın ilçelerinden gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Burada herkes insandır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, komşudur, dosttur, kardeştir. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler, kardeşliğimizi bozamayacaklar, birlik ve beraberliğimizi zedeleyemeyecekler. 

Yıllardır Kürt deyip, Kürt vatandaşlarımızın hayatlarını çukurla, hendekle, bombayla zehir edenleri milletimiz çok iyi gördü, görüyor. Alevi deyip, bu meşrebe mensup vatandaşlarımızı da görüyor. Hayat tarzı tartışması üzerinden, toplumu tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye, İstiklal Harbimize baksınlar. Malazgirt'ten başlayarak 1000 yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımıza baksınlar. Bu millet er meydanından hiçbir zaman kaçmamıştır. 

Bizi DEAŞ'la mücadele etmiyor diye uluslararası arenada sıkıştıranların, 'Daha ileri gitmeyin' demeleri boşuna değildir. Biz kendi göbeğimiz kendimiz kestik. DEAŞ'a karşı başka terör örgütünü destekleyenlerin oyunları boşa çıkmıştır. Bunların derdi bölgeyi DEAŞ'tan ve diğer örgütlerden temizlemek değil, bölgenin kan ve ateş denize dönüştürülmesidir. 

Suriye'deki Irak'taki, Arap, Kürt, Türkmen diğer gruplar, onların oyunlarında piyon olabilir, bizim için 1000 yıllık akrabalığımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir. Biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak, kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Tehditleri kaynağında yok etme zorundayız. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te başlar.

Bugünden itibaren, fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi ayın 15'ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek."

BAŞBAKAN YILDIRIM: GAZİNO'NUN ADI, ŞEHİTLER MEYDANI

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

"Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören Metrosu'nun açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz mayıs ayında Osmanlı Çarşısı'nın, ağustosta Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü, daha sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın açılışını yaptık. Bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak eseri açıyoruz. Bu metro biraz uzadı, başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu. 

9 kilometrenin üzerinde bir hat. 9 durağı var, günde 50 bin yolcu taşıyacak. Bunun test sürüşüne geldiğimiz bir genç bana dedi ki, 'Bizim buradaki Keçiören Metrosu gençler arasında önemli bir söyleme dönüştü. Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun ama hiç bitmesin'. Bundan çok etkilendim. Gençlere yeni bir tavsiyem var, yeni bir slogan bulun. Aşkınız bitmesin ama, Keçiören Metrosu bitti. Keçiören Metrosu'nun ilk durağı olan Gazino durağının adı Şehitler Durağı, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu.

Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik. Havayolunu halkın yolu yaptık. Bugün artık bütün vatandaşlarımız uçakla seyahat etmenin rahatlığını yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin hızlı tren özlemini de gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türkiye'nin 14 büyükşehrini, Türkiye'nin başkentiyle birleştirmiş olacağız.

Ankara, Anadolu medeniyetlerinin kavşağıdır, başkenttir, siyasetin devletin merkezidir. Turizmden sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar hayata geçirdiğimiz projelerle yeniden hayata kazandırıyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa'nın 3'üncü büyük hızlı tren garının açılışını da gerçekleştirdik. Ankara bu projelerle dünya şehirleri arasında hak ettiği yeri kısa sürede alacaktır. Tarihimiz güçlü, kültürümüz zengin, potansiyelimiz büyük, ülkemiz şehirlerimiz siz vatandaşlarımız her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz.

Bu yıl içerisinde en büyük değişimi de yine AK Parti iktidarında milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu değişiklik anayasa değişikliğidir. Vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup gidecek. Yeter söz milletindir, yeter artık karar milletindir. Milletin kararının üzerinde başka hiçbir karar tanımıyoruz."

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YORUMLAR 0
  • Misafir 13 dakika önce
    Eskiden KeçiÖren'de Metro yoktu, Ak Parti Geldi Oldu ))
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