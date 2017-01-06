EPDK elektrik fiyatlarını düşürme kararı aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ağır mevsim koşulları sebebiyle enerji fiyatlarında yaşanacak olası artışın tüketiciye yansımaması için serbest piyasaya satılan elektrikte tavan fiyatın düşürüldüğünü duyurdu.

Buna göre, Gün Öncesi Piyasası'ndaki ve Dengeleme Güç Piyasası'ndaki azami fiyat limiti 6 Ocak 2017 ve 1 Mart 2017

tarihleri arasındaki dönem için 500 TL/MWh olarak revize edildi. Mevcut durumda azami fiyat limiti 2,000 TL/MWh olarak

uygulanıyordu.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, üst kurul dün aldığı kararla serbest piyasaya satılan elektrikte tavan fiyatı

düşürürken; bu karar, ağır mevsim koşulları ve elektrik enerjisi arz-talep dengesi göz önünde bulundurularak alındı. Söz konusu kararla tüketicinin, tedarikçinin ve üreticinin fiyatların öngörülemeyecek şekilde yükselip-alçalmasından

korunması ve mevsim koşullarının enerji fiyatlarına etkisini azaltılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Halihazırda içinden geçmekte olduğumuz ağır mevsim koşulları ve elektrik enerjisi arz-talep dengesi dikkate alınarak, fiyatlarda görülmesi muhtemel ancak öngörülemeyecek etkisi olabilecek dalgalanmaların, elektrik tedarikçilerinin mali sürdürülebilirlikleri ile üreticilerin kaynaklarını doğru yönetebilmeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ve uzun

dönemde vatandaşlarımıza yansıyacak enerji fiyatlarını arttırıcı yönde etkilememesi amacıyla, söz konusu fiyat teklif

limitlerinin bu koşullar süresince revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır."