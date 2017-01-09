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Naci Ağbal
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Milli Piyango ve at yarışlarının lisansları Varlık Fonu'na devredilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Milli Piyango ve at yarışları artık Varlık Fonu'na devredileceğini, bu sayede bütçe gelirlerine destek sağlanacağını açıkldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:49:04 Güncelleme: 11:58:03 HABERTURK.COM

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango (MP) için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndaki (ÖİB) mevcut ihale sürecinin ortadan kalktığını, 49 yıllığına Varlık Fonu'na devredilen at yarışları ve MP lisanslarının birlikte değerlendirilmesini öngördüklerini söyledi.

Ağbal katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlarken, "Şu anda Mart ayında MP için teklif alma süreci ortadan kalktı. MP için ÖİB'nin ihale süreci var, Mart'ta tekliflerin alınması söz konusuydu; at yarışları ve MP'nin birlikte değerlendirilmesini öngördük" dedi.

OHAL kapsamında Resmi Gazete'nin Cuma günkü sayısında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde At
Yarışları Hakkında Kanuna eklenen hükümle at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışından müşterek bahis kabul
etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar ile piyango,  Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto
oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisanslar 49 yıllığına Türkiye
Varlık Fonu'na verildi.

Ağbal, MP'de kamuya en fazla kaynak getirecek yöntemin seçileceğini de belirterek, "Varlık Fonu tarafından MP ve at
yarışlarının hangi yolla özelleştirmeye konu edileceği konusu çalışılacak" dedi.

Özelleştirmeler tek seferlik gelirlerle de olsa bütçeye bugüne kadar önemli miktarda destek sağladı. Ekonomistler MP
başta olmak üzere özelleştirmelerden elde edilen gelirlerin doğrudan bütçeye aktarılmaması durumunun bütçe gelirleri
açısından negatif olduğunu belirtiyorlar.

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