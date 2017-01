Milli Piyango ve at yarışlarının lisansları Varlık Fonu'na devredilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango (MP) için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndaki (ÖİB) mevcut ihale sürecinin ortadan kalktığını, 49 yıllığına Varlık Fonu'na devredilen at yarışları ve MP lisanslarının birlikte değerlendirilmesini öngördüklerini söyledi.

Ağbal katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlarken, "Şu anda Mart ayında MP için teklif alma süreci ortadan kalktı. MP için ÖİB'nin ihale süreci var, Mart'ta tekliflerin alınması söz konusuydu; at yarışları ve MP'nin birlikte değerlendirilmesini öngördük" dedi.

OHAL kapsamında Resmi Gazete'nin Cuma günkü sayısında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde At

Yarışları Hakkında Kanuna eklenen hükümle at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışından müşterek bahis kabul

etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar ile piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto

oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisanslar 49 yıllığına Türkiye

Varlık Fonu'na verildi.

Ağbal, MP'de kamuya en fazla kaynak getirecek yöntemin seçileceğini de belirterek, "Varlık Fonu tarafından MP ve at

yarışlarının hangi yolla özelleştirmeye konu edileceği konusu çalışılacak" dedi.

Özelleştirmeler tek seferlik gelirlerle de olsa bütçeye bugüne kadar önemli miktarda destek sağladı. Ekonomistler MP

başta olmak üzere özelleştirmelerden elde edilen gelirlerin doğrudan bütçeye aktarılmaması durumunun bütçe gelirleri

açısından negatif olduğunu belirtiyorlar.