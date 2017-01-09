FED Boston Şubesi Başkanından faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, ülkede ekonomik koşulların daha düzenli faiz artışlarına imkan tanıyabileceğini belirtti.

Rosengren, Connecticut eyaletinin Hartford kentinde katıldığı etkinlikte ABD ekonomisi ve para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fed’in ikili hedefleri olan yüzde 2 enflasyon ve tam istihdama bu yıl sonunda ulaşacağını öngören Rosengren, “Bu nedenle, hala kademeli ancak kısmen daha düzenli faiz artışlarının geleceğine inanıyorum” dedi.

Rosengren, ayrıca işsizlik oranının kademeli faiz artışlarının eksikliğinde uzun vadeli normalinin altına gerileyebileceğini vurgulayarak, “Para politikasını, ikili hedeflerin önemli ölçüde aşılmasını ve ekonomik iyileşmenin riske atılmasını önleyecek şekilde ayarlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Finansal kriz sonrasında uzun süre düşük faiz politikasının en büyük destekçileri arasında yer alan Rosengren, geçen sene eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artışından yana oy kullanarak taraf değiştirmişti. Rosengren, piyasaları şaşırtan "şahinleşmesini" ekonomik görünümün değişmesiyle açıklamıştı. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in bu sene FOMC'de oy hakkı bulunmuyor.