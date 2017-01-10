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Davos Mehmet Şimşek
EKONOMİ

Davos'a Mehmet Şimşek ve Nihat Zeybekci katılacak

Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki Davos toplantılarına Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zeybekci ile 70'den fazla ülkeden 300'ten fazla üst düzey katılım olacak

10 Ocak 2017 Salı, 19:58:51 Güncelleme: 20:00:23

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki Davos toplantılarında Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katılacak. Toplantılara 30'dan fazla devlet başkanı ve başbakan da iştirak edecek.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl 17-20 Ocak tarihlerinde İsviçre'de Davos kasabasında yapılacak toplantılara Türkiye'den Şimşek ve Zeybekci ile birlikte 70'den fazla ülkeden 300'den fazla üst düzey katılım olacağı duyuruldu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ve Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets da katılımcılar arasında bulunuyor.

Toplantıya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder de katılacak.

Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl için 86 kişiyi Genç Küresel Lider olarak ilan etti. Genç Küresel Liderler arasında Türkiye'den de McKinsey ortağı Bengi Korkmaz ve Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu da yer aldı.

"Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" konulu Davos toplantısında, yaklaşık 3 bin katılımcı çeşitli konuları tartışacak.

Davos'taki toplantılara katılacak liderlerin pek çok ikili görüşme de gerçekleştirmesi bekleniyor.

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