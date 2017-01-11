Özel sektörün döviz borçları korkutuyor

Dolar kuru yükselişe geçince ilk bakılan özel sektörün döviz borçları oluyor. Kur yükselirken sıkça şirketlerin döviz borcunu ödeme ihtiyacından söz ediliyor. Merkez Bankası verilerine göre 38.7 milyar doları reel sektör olmak üzere 102 milyar dolar kısa vadeli yani 1 yıldan az vadeli yurtdışı kredi geri ödemesi bulunuyor. Bankalar ve şirketler bu borçlarını faiz biraz yüksek olsa da yenilemekte sorun yaşamıyor. Ancak diğer yandan yine bankalar ve şirketlerin aldığı ve vadesi bu yıl dolan krediler bulunuyor. Uzun vadeli olan bu kredilerin toplam tutarı ise 207 milyar lira. İşte bu kredilerin 2017’deki anapara geri ödemeleri 49.3 milyar dolara çıkmış durumda. Vadesi gelmiş borçların 2017’de birikmesi bir yana bu borçları uzun vadeli döndürme olasılığı da düşük olduğu için şirketlerin iç piyasaya yönlendiği ve içeriden dolar alırken kuru tırmandırdığı ve tırmandırmaya devam edeceği korkusu hâkim.

BORÇ ÖDEMESİ 2017’YE YIĞILDI