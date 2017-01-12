Görmez'den Ülker'e teşekkür beratı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, sayısız din adamını ülkemize kazandıran DİB Haseki Eğitim Merkezi'ne verdiği destekten dolayı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e teşekkür beratı takdim etti.

Murat Ülker Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öneminin altını çizdiği teşekkür konuşmasında, destek sağlamayı vazife olarak kabul ettiklerini ve sürdüreceklerini söyledi.

Prof. Görmez, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Egin, Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, Doç. Dr. Ömer Bolat, Yıldız Holding Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın'ın ve gazetecilerin yer aldığı heyetle restorasyon sonrası merkezi gezerek bilgi aldı. Konuşmasında İslam dünyasının içinden geçmekte olduğu sıkıntılı dönemde Türkiye'den büyük beklenti ve umutları olduğunu ifade eden Prof. Görmez, DİB'in Halep için düzenlediği yardım kampanyasında şu ana kadar 133 milyon TL toplandığını belirterek, memnuniyetini ifade etti.