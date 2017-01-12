EKONOMİ
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
murat ülker mehmet görmez
EKONOMİ

Görmez'den Ülker'e teşekkür beratı

Murat Ülker: Destek vermek vazifemiz

12 Ocak 2017 Perşembe, 23:24:17 Güncelleme: 23:33:21 HABERTURK.COM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, sayısız din adamını ülkemize kazandıran DİB Haseki Eğitim Merkezi'ne verdiği destekten dolayı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e teşekkür beratı takdim etti.

Murat Ülker Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öneminin altını çizdiği teşekkür konuşmasında, destek sağlamayı vazife olarak kabul ettiklerini ve sürdüreceklerini söyledi.

Prof. Görmez, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Egin, Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, Doç. Dr. Ömer Bolat, Yıldız Holding Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın'ın ve gazetecilerin yer aldığı heyetle restorasyon sonrası merkezi gezerek bilgi aldı. Konuşmasında İslam dünyasının içinden geçmekte olduğu sıkıntılı dönemde Türkiye'den büyük beklenti ve umutları olduğunu ifade eden Prof. Görmez, DİB'in Halep için düzenlediği yardım kampanyasında şu ana kadar 133 milyon TL toplandığını belirterek, memnuniyetini ifade etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İETT durakları ihaleye çıkarılacak
EKONOMİ

İETT durakları ihaleye çıkarılacak
FED Boston Şubesi Başkanından faiz açıklaması
EKONOMİ

"Düzenli faiz artışlarının geleceğine inanıyorum"
TÜİK Kasım ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı
EKONOMİ

Sanayi üretimi beklentileri karşılamadı!
EPDK 22 şirkete lisans verdi
EKONOMİ

EPDK 22 şirkete lisans verdi
Erdoğan: Bu ülkede terör estirenler bedelini ödeyecek
EKONOMİ

"Bu ülkede terör estirenler bedelini ödeyecek"
EPDK elektrik fiyatlarını düşürme kararı aldı
EKONOMİ

Elektrikte tavan fiyat düştü!
Davos'a Mehmet Şimşek ve Nihat Zeybekci katılacak
EKONOMİ

DAVOS'A TÜRKİYE'DEN İKİ İSİM KATILACAK
Milli Piyango ve at yarışlarının lisansları Varlık Fonu'na devredilecek
EKONOMİ

ARTIK, MİLLİ PİYANGO VE AT YARIŞLARI...
ABD Hava Kuvvetleri'ne Türk eğitim jeti
EKONOMİ

ABD HAVA KUVVETLERİ'NE TÜRK EĞİTİM JETİ
Gazprom günlük doğalgaz ihracatında rekora koşuyor
EKONOMİ

RUS DEVİ REKORA DOYMUYOR!
Yoğun kar yağışından en büyük zararı THY gördü
EKONOMİ

KARDAN EN BÜYÜK ZARARI GÖRDÜ!
Özel sektörün döviz borçları korkutuyor
EKONOMİ

49 MİLYAR DOLAR SANCISI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme