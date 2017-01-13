Uzmanlar Türk Lirasının düşüşünü değerlendirdi

Uzmanlar, Türk lirasının (TL) son haftalardaki değer kaybının Türkiye'nin ihracatını artırmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Türkiye'nin iç dinamikleri ve ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından 8 Kasım-11 Ocak'ta TL, dolara karşı yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti.

Trump'ın ABD'de yatırım harcamalarını artırma, kurumlar vergisini düşürme ve finansal piyasalar üzerinde regülasyonları azaltma vaatleriyle dolar, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanırken, bu ülkelerin içinde dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi TL oldu.

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın 6 ay aradan sonra, önceki gün ilk kez gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomi politikalarına fazla yer vermemesi yatırımcılar tarafından olumsuz algılanırken, bu durum dün New York borsasında kayıplara, doların diğer para birimleri karşısında değer yitirmesine ve TL'nin dolara karşı yaklaşık yüzde 3 artış kaydetmesine neden oldu.

Uzmanlar, TL'nin düşük olmasına karşın Türkiye'nin bundan avantaj sağlayabileceğini ve son haftalardaki TL'deki değer kaybının Türkiye'nin ihracatını artırmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

"YAPISAL REFORMLAR ÖNEMLİ"

New York'taki finansal danışmanlık ve araştırma şirketi MRV Associates Müdürü Mayra Rodriguez Valladares, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TL'nin değerinin düşük olmasının Türkiye'nin ihracatına avantaj sağlayabileceğini ve dış ticaret açığını azaltmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

Daha önce ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesi ve yatırım bankacılığı devi JP Morgan Chase'de görevler alan Rodriguez Valladares, Türk yetkililerin kısa dönemde TL'deki düşüş hakkında piyasalara güven vermesi gerektiğini söyledi. Rodriguez Valladares, "(Türkiye'nin) Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı düzenli olarak sorunları yakından takip ettiklerini söyleyebilir ve TL'nin değerini olumlu etkileyebilir." dedi.

Rodriguez Valladares, Türkiye'nin, uzun dönemde vergi sisteminde düzenlemelere giderek yatırımcılara ve iş adamlarına kolaylık sağlayabileceğini, yeni iş olanaklarının oluşturulmasında bürokratik engellerin azaltılarak özel sektörün daha hızlı gelişimine katkıda bulunulabileceğini söyledi.

Uzun dönemde Türkiye ekonomisinde daha yüksek büyüme oranlarının sağlanması için yapısal reformların önemine işaret eden Rodriguez Valladares, altyapı ve eğitim harcamalarında artışın, yatırımların daha yüksek oranda geri dönmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

"TL'DEKİ DÜŞÜŞ TÜRK İHRACATÇILARIN REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRACAK"

DailyFX Kıdemli Döviz Stratejisti Christopher Vecchio da TL'deki düşüşün Türk ihracatçıların rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Vecchio, kısa dönemde TL'nin, ABD doları ve diğer para birimlerine karşı düşük kalması ve Türkiye'den yapılan ihracat miktarının artması durumunda bunların cari açığın azalmasında önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

Cari açığın düşürülmesi için ihracatta artış olması gerektiğini vurgulayan Vecchio, TL'deki düşüşün devam etmesi durumunda Merkez Bankasının faiz artırımına gitmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.