"Sicil affı ne zaman çıkacak?" ve "Kara liste affı ne zaman çıkacak?" soruları esnafların, işletme sahiplerinin ve kredi kullanan vatandaşların son zamanlarda en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, müjdeyi verdi...

SİCİL AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Esnafların, işletme sahiplerinin ve kredi ve kredi kartı kullanan ve kara listeye düşen vatandaşların heyecanla beklediği sicil affı kanunu TBMM'de kabul edildi. Müjdeli haberi Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Twitter üzerinden vatandaşlara duyurdu.

Tüketiciler, daha önceden kullanmış olduğu kredi kartlarının veya kredilerin ödeme vadesinde yaptığı düzensiz veya eksik ödemeler sonucunda banka tarafından isminin kara listeye alınmasına yönelik sicil affı çalışmasını uzunca bir süredir bekliyordu.

Geçtiğimiz dönemlerde sicil affı ile ilgili çalışmalar sürdürüldüğünü bildiren bakan Bülent Tüfenkci, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada sicil affının TBMM'den geçtiğini duyurdu.

Bakan Tüfenkci, attığı tweet'te; "Bankaların kara listesine girenlere sicil affı, yatırımcılara vergi ve harç muafiyeti getiren tasarı TBMM'de kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

— Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) January 18, 2017

GEÇMİŞ ÖDEME PERFORMANSLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.

FAİZ KARARLARI YILDA EN AZ 8 KEZ AÇIKLANACAK

Ay içerisinde en az bir kere toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az 8 kere toplanarak olası faiz kararlarını açıklayacak.

MALİYETİN KAMUYA GEÇMESİ SİCİLE ŞERH İLE DE OLACAK

Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlarının uygulanmasında, el koyma işlemi bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilerek de olabilecek. Şerhten sonra kamuya geçme işlemlerine devam edilecek.