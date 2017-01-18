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Merkez Bankasından darbe komisyonuna yanıt

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından Merkez Bankasına yöneltilen sorulara yazılı cevap verildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:01:16 Güncelleme: 23:09:17 DHA

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunca, Merkez Bankasına yöneltilen soruların yanıtları komisyona ulaştı.

Cevap metninde, "Bank Asyanın likidite krizi yaşadığı dönemlerde, Merkez Bankasındaki zorunlu karşılıklarla ilgili yükümlülüklerinde eksiklikler olduğu dönemler var mı?" sorusuna, "Asya Katılım Bankası 1-15 Ağustos 2014 dönemlerinde Türk lirası, 28 Şubat, 15 ve 29 Ağustos 2014 dönemlerinde ise yabancı para zorunlu karşılık yükümlülüklerini eksik tesis etmiş ve bankaya eksik tesis ettiği tutarlar üzerinden yaptırım uygulanmıştır." denildi.

Merkez Bankası tarafından söz konusu bankaya herhangi bir nakit desteği sağlanıp sağlanmadığı yönündeki soruya ise Bank Asyaya 22 Temmuz 2016 tarihinde faaliyet izni kaldırılıncaya kadar mevzuat çerçevesinde, tüm bankalarla aynı koşullarda işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca Merkez Bankasının yasası ve mevzuatı çerçevesinde "nakit desteği sağlama" şeklinde bir uygulamanın bulunmadığı bildirildi.

 "105 PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ"

Merkez Bankası tarafından FETÖ soruşturması kapsamında kaç personelin işine son verildiği yönündeki sorunun yanıtında, şunlar kaydedildi:

"Birim ve şubelerden gelen işine son verilme tekliflerini gözden geçirmek üzere Başbakanlık onayı ile 27 Temmuz 2016 tarihinde bir komisyon kuruldu. Bu süreç sonunda 103 personelin bankadaki işine son verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 2011 ile 2016 yılları arasında iki özel kalem müdürünün işine son verildi, bir özel kalem müdürü de istifa etti.

Bankamızda sözleşmeli ekonomist ve yurtdışı temsilciliklerde görev yapan personel atamaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği ve Atama İlkeleri ile düzenlenmektedir. Yönetim kadrolarına yapılan atamalar bu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildi. 2017 yılında bankamızın 4 temsilci, 6 temsilci yardımcısı, 9 temsilcilik memuru kadrosu mevcuttur. Bankamız yurtdışı temsilciliklerinde 2 temsilci, 3 temsilci yardımcısı, bir temsilcilik memuru ve 2 mahalli sekreter görev yapmaktadır."

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