Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi için adım atıldı
18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:25:18 | Güncelleme: 23:48:32
AA
Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek "Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi" kapsamında sondaj çalışmalarına başlandı
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Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek "Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi" için ilk adım atıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın "ustalık döneminin en önemli eserlerinden biri" olarak tanımladığı, Üsküdar ile Kabataş'ı denizin altından birbirine bağlayacak projenin sondaj ihalesi sonuçlandı.
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Bu kapsamda, Kabataş açıklarına getirilen sondaj gemisi ile başlayan çalışmaları, AA ekibi havadan görüntüledi.
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İki kıtayı denizin altından yayalar için birbirine bağlayacak Üsküdar-Kabataş arasındaki tünel, iki kilometre uzunluğunda olacak.
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Denizin 20 metre altından geçecek iki katlı tünelin üst katını yayalar ve bisikletliler kullanacak. Tünelin alt katı ise lastik tekerlekli elektrikli araç trafiğine tahsis edilecek.
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Çalışmaları 2019 yılında tamamlanması planlanan tünel hizmete açıldığında, Üsküdar'da Marmaray'dan inen yolcular, denizin altından yürüme bandı ile karşı yakaya geçerek Kabataş metrosuna ulaşabilecek.
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Projeyle Asya ve Avrupa yakası bu kez de yürüme tüp geçidiyle bir kez daha birbirine bağlanmış olacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 2015 Yılı Faaliyet Raporunu sunan Kadir Topbaş, "ustalık dönemim" dediği başkanlığının 3. dönemine ilişkin vizyon projelerini de açıklamıştı.
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Topbaş, Üsküdar ve Kabataş'ın kent için önemli düğüm noktaları olduğunu vurgulamış, İstanbul Boğazı'nın altından bu iki bölgenin yaya tüneli ile birleştirileceğini ifade etmişti.