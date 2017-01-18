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Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi için adım atıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:25:18 AA

Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek "Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi" kapsamında sondaj çalışmalarına başlandı

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    Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek "Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi" için ilk adım atıldı.

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın "ustalık döneminin en önemli eserlerinden biri" olarak tanımladığı, Üsküdar ile Kabataş'ı denizin altından birbirine bağlayacak projenin sondaj ihalesi sonuçlandı.

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    Bu kapsamda, Kabataş açıklarına getirilen sondaj gemisi ile başlayan çalışmaları, AA ekibi havadan görüntüledi.

     

     

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