EKONOMİ
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Gıda enflasyon fren paketi
EKONOMİ

Gıdada enflasyona fren paketi yola çıktı

Gıdadaki tarla ile market farkını düşürerek enflasyonu frenlemeye yönelik çalışma son aşamada. Tarladaki ürünü bir yıl önceden ucuza kapatan aracılara karşı kooperatif ve birliklerin devreye girmesi de pakette var

19 Ocak 2017 Perşembe, 01:00:00 Güncelleme: 01:15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gıda fiyatlarındaki artışlara dikkat çekerek tedbir istemişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın gıda enflasyonunu önlemek için yaptığı çalışmalar belli bir aşamaya geldi. HABERTÜRK’ün edindiği bilgilere göre, teknik altyapısı Merkez Bankası tarafından hazırlanacak olan Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Bu sistem, gıda ürünlerinin fiyat hareketlerini izleyecek. Sisteme, günlük olarak gıda arzı, tüketim miktarları ve fiyatları girilecek.

ZAYİ NEDENİYLE FİYAT ARTIŞINA ÖNLEM

Bir ürün için arz riski ve yoğun fiyat artışı oluştuğu zaman sistem kırmızı alarm verecek. Sistem, örneğin patates için alarm veriyorsa, stok ya da spekülatif fiyat hareketi olup olmadığına bakılacak. Fiyatlar daha fazla tırmanmadan ithalat silahı çekilecek. Her yıl 25 milyar TL’lik sebze ve meyvenin yollarda zayi olarak çöpe gittiği saptanırken, bu durum da ürün fiyatlarını artırıyor. Merkez Bankası da çözüm istediği bu sorun için üretici ya da hal esnafına teşvik verilecek. Soğuk hava deposu yapan, soğuk zincirle taşıma sistemi ya da ambalajlama tesisi kuran bu teşviklerden yararlanacak. Teşvikin niteliğine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bazı firmalar, çiftçinin ürününü daha tarlada iken çok ucuza kapatırken, aracıların da devreye girmesiyle tarla ve market fiyatı arasında uçurum oluşuyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu sorunun çözümü için de tarım satış kooperatifleri ile birlikleri devreye sokacak. Çiftçinin ürününü birlikler ve kooperatifler alıp pazara ulaştıracak. Kooperatiflere de hasat dönemlerinde ürün satın alma teşvikleri verilecek. Bu amaçla kullanacakları kredilere faiz desteği sağlanacak.

TÜFENKCİ: KOOPERATİFLER ÇİFTÇİYİ YÖNLENDİRSİN

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Değerlendirme Toplantısı’nda, tarım ürünlerinin satışında aracıların ortadan kaldırılması için kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda çalışma talimatı verdiğini söyledi. Bakan Tüfenkci, kooperatiflerin vergisel düzenlemelerle desteklenebileceğini kaydederek, “Tarımsal Pazarlamada Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi Projesi’ni bir an evvel bitirmek istiyoruz. Kooperatifler, üreticimiz ve çiftçimiz için çok faydalı olacak” dedi.

 

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankasından darbe komisyonuna yanıt
EKONOMİ

Merkez Bankasından darbe komisyonuna yanıt
Siyasi partilerden ortak önerge
EKONOMİ

Borcu olan vatandaşa müjde
Erdoğan'dan Reina açıklaması: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
EKONOMİ

Reina açıklaması: Kimsenin yaptığı yanına kar ...
Türkiye'nin yurt dışı varlıklarında yüzde 4,5 artış görüldü
EKONOMİ

Varlıklarımız artıyor!
İşsizlik Fonu’nda 103 milyar birikti, 14 milyar lira dağıtıldı
EKONOMİ

Zor günler için 103 milyar TL!
'Big Mac' hiç bu kadar ucuz olmamıştı
EKONOMİ

Hiç bu kadar ucuz olmamıştı!
Borcunu 6 ayda ödeyene sicil affı
EKONOMİ

BORCUNU 6 AYDA ÖDEYENE AF!
‘Get My’ ve ‘Mglobally’ adlı şirketler hakkında inceleme başlatıldı
EKONOMİ

KAİROS'TAN SONRA 'GET MY' VE 'MGLOBALLY' İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi için adım atıldı
EKONOMİ

İSTANBULLULARA MÜJDE!
Hazine dolar tahvili için 4 kuruluşa yetki verdi
EKONOMİ

HAZİNE'DEN 4 BANKAYA YETKİ!
Gıdada enflasyona fren paketi yola çıktı
EKONOMİ

FREN PAKETİ YOLA ÇIKTI!
Hakan Ateş: Mevduat faizleri kamuyla makul seviyelere inmeli
EKONOMİ

"ALARM ZİLLERİNİN ÇALDIĞI SÖYLENEMEZ"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme