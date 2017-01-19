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Hakan Ateş: Mevduat faizleri kamuyla makul seviyelere inmeli

Davos’ta BloombergHT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen’in sorularını yanıtlayan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, mevduat faizlerinin kamudan başlayarak makul seviyelere inmesi gerektiğini söyledi

19 Ocak 2017 Perşembe, 01:38:18 Güncelleme: 01:49:28

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye’deki mevduat faizlerinin kamudan başlayarak makul seviyelere inmesi gerektiğini söyledi. İsviçre’nin Davos kasabasında başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nda BloombergHT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen’in sorularını yanıtlayan Ateş, Nefes Kredisi adı altında KOBİ’lere yüzde 9.90 faizle kredi sağladıklarını hatırlattı. Mevduat faizlerinin yüzde 11 seviyelerinde olduğunu kaydeden Ateş, kredi faizlerin de yüzde 13- 14’leri bulduğuna vurgu yaptı. Ateş, “Mevduat faizlerinin kamu bankaları öncülüğünde daha makul seviyelere inmeli” dedi. Sektördeki batık kredi oranının, varlık yönetim şirketlerine satılanlarla birlikte yüzde 4.6 olduğuna dikkat çeken Ateş, “Sorunlu kredilerde alarm zillerinin çaldığı söylenemez” ifadesini kullandı.

‘HİÇBİR BANKADA ÖNEMLİ AÇIK YOK’

Ateş, KOBİ’lere yönelik açılımda Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefalet desteğinin serbest sermaye oranını olumlu etkilediğini kaydetti. Bankacılık sektörünün döviz yükümlülüklerinin döviz varlıklarına eşit olduğunu belirten Denizbank Genel Müdürü, “Hiçbir bankada önemli bir açık bulunmuyor” dedi.

‘BDDK’NIN IIRA KARARI YERİNDE VE SEKTÖRÜ RAHATLATACAK’

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) İslami Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) ile ilgili kararını çok yerinde bulduğunu söyledi. BDDK dün internet sitesinde, IIRA’nın ülke notunun da yabancı para varlıkları risk ağırlığı hesaplamasında kullanılabileceğini duyurmuştu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s S&P ve Fitch Ratings’in Türkiye’ye tam hakkını vermediğini vurgulayan Ateş, “Umalım ki IIRA dünya kamuoyundan gerekli ilgiyi görsün, değerlendirmesi Moody’s, S&P, Fitch gibi dikkate alınsın. BDDK’nın IIRA’ya itibar ettiğini açıklaması bankaları rahatlatır” dedi.

 

GAZETE HABERTÜRK

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