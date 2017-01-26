1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2023'de açılması bekleniyor

15 | 49

2. Kesim otoyol ise esasen sadece boğaz kesimi ve bağlantı yolları olup, toplam uzunluğu Km:46+816 olup; Çanakkale ili, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinden geçmektedir. 1. ve 2. kesim olarak incelenen proje güzergahı bir bütün olup toplam otoyol uzunluğu Km: 324+415 olarak belirlendi.