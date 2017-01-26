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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2023'de açılması bekleniyor

02 Şubat 2016 Salı, 17:33:34

Çanakkale 1915 Köprüsü, Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilecek olan, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin ise 5. asma köprüsü olacak. Projeye 24 firmanın teklif verdiği açıklanırken, ihalesi ise bugün yapılacak.

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    Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında ihale açıldı.

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    Kapalı teklif usulü ile ihale edilecek Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ihale dosyası satış bedeli 100 bin TL, geçici teminat tutarı 100 milyon TL olarak belirlendi.  Başbakan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 2023'te tamamlanacağını Türk şirketlerin yanı sıra Japon, Koreli ve Çinli şirketlerin de yapım aşaması için talepte bulunduklarını ifade etmişti
       

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     Köprünün 18 Mart 2017'de temel atma töreninin gerçekleştirileceğini ifade eden Başbakan Yıldırım geçiş ücretinin de 15 Euro+KDV olacağını belirtti. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün güzergahı olan ve İstanbul'dan ulaşımı kolaylaştıracak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 1. ve 2. kesim otoyol projesi için 29 Eylül'de İDK toplantısı gerçekleştirilecek.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 10 Ocak 2017 Salı 15:47
    herşey güzel olacak
  • Misafir 10 Ocak 2017 Salı 15:18
    200 tl olursa geçiş ücreti bunu da İstanbulluya kitlerler.
  • Misafir 10 Ocak 2017 Salı 14:51
    SİLİVRİDE ARSALAR UÇUSA GEÇEÇEK
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