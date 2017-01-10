02 Şubat 2016 Salı, 17:33:34 | Güncelleme: 10 Ocak 2017 Salı, 13:35:25
Türkiye'nin dördüncü boğaz geçişi Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 18 Mart'taki temel atma töreni yaklaşırken inşaat ihalesine katılacak isimler de belirginleşiyor
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Bloomberg'e konuşan iki kaynak, Japonya'nın en büyük ikinci ticaret şirketi Itochu ile çelik köprü ve çeşitli ağır sanayi dallarına yönelik makine imalatında faaliyet gösteren Japon firması IHI Corporation, ihaleye Nurol Holding ve Makyol İnşaat'la birlikte gireceğini söyledi.
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Diğer üç kaynağın verdiği bilgiye göre ise Hyundai, İtalyan inşaat şirketi Astaldi, İçtaş ve Kalyon İnşaat'la birlikte teklif sunmayı planlıyor. Astaldi ayrıca, 7,5 milyar dolar değerindeki İstanbul-İzmir otoyolunun yüklenicilerinden Cengiz ve Kolin İnşaat'ın Çinli inşaat devi Sichuan Road and Bridge Co. (CRBC) ile katılacağı ihaleye Birleşik Arap Emirlikleri'nden SK Mühendislik ve İnşaat Şirketi ve Güney Koreli Daelim Industrial Co., Limak ve Yapı Merkezi İnşaat ile dâhil olacak.
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İhale koşullarına göre gruplar, ihaleye katılabilmek için 100 milyon lira (27 milyon dolar) taahhüt etmek zorunda. Bloomberg'in haberine göre başka şirketlerin taleplerini toplamak için ihale tarihi ertelenebilir.
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İŞTE 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA HER ŞEY!
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında ihale açıldı.
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihale 26 Ocak saat 10.30'da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek. İhaleye, yedi gün öncesinden ihale tarihine kadar teklif verilebilecek.
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Kapalı teklif usulü ile ihale edilecek Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ihale dosyası satış bedeli 100 bin TL, geçici teminat tutarı 100 milyon TL olarak belirlendi. Başbakan Binali Yıldırım dün yaptığı konuşmada Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 2023'te tamamlanacağını Türk şirketlerin yanı sıra Japon, Koreli ve Çinli şirketlerin de yapım aşaması için talepte bulunduklarını ifade etti.
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Köprünün 18 Mart 2017'de temel atma töreninin gerçekleştirileceğini ifade eden Başbakan Yıldırım geçiş ücretinin de 15 Euro+KDV olacağını belirtti. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün güzergahı olan ve İstanbul'dan ulaşımı kolaylaştıracak Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 1. ve 2. kesim otoyol projesi için 29 Eylül'de İDK toplantısı gerçekleştirilecek.
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9.843.000.000 TL proje bedeline sahip otoyol projesi kapsamında Silivri, Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Süleymanpaşa, Malkara, Çanakkale Gelibolu, Lapseki, Çan, Yenice ve Balıkesir Balya ile Merkez yer alıyor.
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Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Savaştepe Otoyolu, 2023 yılı hedef otoyol projelerinden biri olup, İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak oldukça önemli bir proje konumunda.
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Proje, özellikle Ege, İç Anadolu’nun batısı, Adana – Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yolculuklar/taşımalar için, İstanbul Boğaz Geçişi’ne yeni bir alternatif oluşturacak.
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Çanakkale Boğazı Köprüsü, Çanakkale boğazının kuzey kesiminde Sütlüce Suluca arasında Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlacayacak bir asma köprü olacak. Köprü her iki yakada da, köprü ile birlikte Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak otoyollar ile Avrupa yakasında Kınalı, Asya yakasında Balıkesir’de mevcut otoyol ağına bağlanacak.
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Kınalı – Çanakkale – Balıkesir Otoyolu koridoru, mevcut O-3 (TEM) İstanbul – Edirne Otoyolu’nun Kınalı-1 Kavşağı bölgesinden başlıyor. Daha sonra, Marmara Ereğlisi ve Çorlu yerleşmelerinin arasından geçerek batıya doğru ilerleyen koridor, Tekirdağ il merkezinin kuzeyinden devam etmekte, Malkara yerleşmesinin güneyinden, Şarköy yerleşmesinin ise kuzeyinden geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe yerleşmesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşmakta.
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Gelibolu yerleşmesinin kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında planlanan Çanakkale Boğazı Köprüsü’ne ulaşıyor. Boğaz köprüsünden sonra güzergâh Lapseki yerleşmesinin güneyinden geçerek güneydoğuya yönelmekte ve Çan yerleşmesine ulaşıyor.
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Çan yerleşmesinin güneyinden geçen otoyol sonrasında Yenice yerleşmesinin kuzeyine yönelmekte ve ilçenin kuzeyinden geçiyor. Yenice yerleşmesinden sonra bir miktar güneydoğuya yönelen güzergâh Balya yerleşmesine ulaşıyor. Balya yerleşmesinin güneyinden geçen otoyol sonrasında Balıkesir yerleşmesine yönelmekte ve Balıkesir ilinin batısında Gebze – İzmir otoyoluna bağlanıyor.
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Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün ankrajlar arası toplam uzunluğu 4023 metre, Orta açıklık 2023 metre, yan açıklıklar ise 1000’er m. olarak planlanmaktadır. Bu özellikleri ile köprü dünyanın en büyük açıklıklı köprüsü olacak. Köprü 2x3 şeritlik karayolunu taşıyacaktır. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Köprü tabliyesi yaklaşık 36 metre genişlikle ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Çanakkale Boğaz Köprüsü için yapı tasarım ömrü 100 yıl olacak.
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Proje içerisinde Gelibolu – Lapseki arasında konumlanacak olan asma köprünün ön tasarım/taslak özellikleri; Çanakkale Boğazı Genişliği : 3900 metre Toplam Köprü Boyu : 3869 metre Orta açıklık : 2023metre Kenar açıklıklar : 2 x 800metre (Ankrajlar Denizde olursa) Kenar açıklıklar : 2 x 1000metre (Ankrajlar Karada olursa) Köprü Tipi : Çelik Asma Gelibolu Yaklaşım Viyadüğü : 900 metre Lapseki Yaklaşım Viyadüğü : 650 metre Şerit sayısı : 2x3 Otoyol Şeridi
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu; T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında hedeflenen otoyol projeleri kapsamında projelendirilmekte olup, toplam otoyol uzunluğu 324,415 kilometre olarak belirlendi.
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1. Kesim otoyol toplam uzunluğu Km: 277+599 olup; - İstanbul İli, Silivri İlçesi, - Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Süleymanpaşa ve Malkara İlçesi - Çanakale İli, Gelibolu, Lâpseki, Çan, ve Yenice İlçesi - Balıkesir İli, Balya ve Merkez İlçesi sınırlarından geçmekte.
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2. Kesim otoyol ise esasen sadece boğaz kesimi ve bağlantı yolları olup, toplam uzunluğu Km:46+816 olup; Çanakkale ili, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinden geçmektedir. 1. ve 2. kesim olarak incelenen proje güzergahı bir bütün olup toplam otoyol uzunluğu Km: 324+415 olarak belirlendi.
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Yapılacak 1.ve 2. kesim otoyol, yap-işlet-devret modeli kapsamında yapılacak. Proje güzergahı 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şerit olarak planlanıyor.
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Proje güzergahı; - İstanbul ili sınırlarındaki toplam proje uzunluğu: Km: 18+454 - Tekirdağ ili sınırlarındaki toplam proje uzunluğu: Km: 105+942 - Çanakkale ili sınırlarındaki toplam proje uzunluğu: Km:170+419 - Balıkesir ili sınırlarındaki toplam proje uzunluğu: Km: 29+600
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, Kınalı-Çanakkale Arası Kesimi Otoyolu 2023 yılı hedefi projelerinden biri olup, gerçekleşmesi durumunda, İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak oldukça önemli bir proje konumunda.
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Bilindiği gibi İstanbul hem nüfus, hem de ekonomi bakımından Türkiye’nin en büyük şehri olduğundan, İstanbul’un ülkemizin tarım ve sonrasındaki sanayi bölgelerine otoyolla bağlanması, hem İstanbul’a, hem de bağlandığı şehirlere büyük değer katacak ve sosyo-ekonomik katkılarda bulunacak.
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Proje konusu otoyolun, 2023 yılında işletmeye açılması öngörülmekte olup, ekonomik ömür yılı 2063 (41 yıl) olup standart bakım, onarım, işletmesi yapılacak. Proje kapsamında yatırım maliyetleri içerisindeki kredi ve özkaynak oranı öngörülürken, kamulaştırma dışında kalan yatırım giderlerinin yüzde 20'sinin özkaynak, geri kalan yüzde 80'inin de kredi ile karşılanacağı öngörüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Çanakkale 1915 Köprüsü projesine ne zaman başlanacağını Başbakan Yıldırım açıklamıştı.
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Başbakan Binali Yıldırım, "Çanakkale'ye de inşallah Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapacağız. Önümüzdeki yıl 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma yıl dönümünde, inşallah ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz." ifadesinde bulunmuştu.
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Daha önceden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni bir adım daha atarak Çanakkale'ye köprü yapacaklarını söylemişti.
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Erdoğan, "Dünyaya bir mesaj daha vereceğiz. Yeni bir adım daha geliyor inşallah. Çanakkale köprüsünün de inşallah hazırlıkları yapılıyor." demişti.
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Çanakkale Boğaz Köprüsü bölgedeki konut ve arsaların daha tamamlanmadan değerini artırmaya başladı. Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkii ile Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii arasında yapılacak köprü tamamlandığında dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olacak.
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Çanakkale Köprüsü'nün yapılacağı boğazın genişliği 3 bin 600 metre, 800'er metre de kara tarafından içeriye girilecek. 3 bin 23 metre asma bölümü olacak. Söz konusu köprünün uzunluğu 2 bin 23 metre olacak. Köprünün dünyanın en uzun köprüsü olan Hyogo’daki Akashi Boğazı Köprüsünü ( Akashi Kaikyo Bridge – 1991 ) geride bırakması bekleniyor.
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30 Mart 2015 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi başvuru yapılmıştı. Çanakkale Boğaz Köprüsü 2 kesimden meydana gelecek. 1. kesim kısmı İstanbul Silivri İlçesi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Çorlu, Süleymanpaşa, Malkara ilçeleri, Çanakale Gelibolu, Lâpseki, Çan, Yenice İlçeleri, Balıkesir Balya ve Merkez İlçelerinden geçecek. Toplam 277,599 kilometre olacak.
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2. kesim ise Çanakkale Gelibolu ve Lapseki ilçelerinden geçecek. Söz konusu ikinci kesim olarak belirlenen kısım sadece boğaz kesimi ve bağlantı yollarından meydana gelecek. Toplam 46,816 kilometre olacak.
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Yapılacak 1.ve 2. kesim otoyolu, yap-işlet-devret modeli kapsamında olacak. Proje güzergahı 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şerit olarak planlandı.
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2016 yılının il aylarında ihalesinin yapılması planlanan köprü dünyanın en uzun köprüsü olması planlanıyor. Köprünün tamamlanmasıyla ulaşımın da rahatlaması planlanıyor.
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KÖPRÜ PROJESİYLE DEĞERLENECEK BÖLGELER;
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Çanakkale Boğaz Köprüsü özellikle Gelibolu ve Lapseki bölgesinde heyecan yarattı. Yapılacak olan köprü ile Bozcaada’ya geliş süreleri de epeyce kısalmış olacak.
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20 kavşak ya da istasyon olacak şekilde tasarlanan Çanakkale Boğaz Köprüsü ile Lapseki ve çevresindeki köylerde son dönemde yoğun bir hareketlilik var.
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Bölge arazi yatırımı yapanların yoğun ilgisi ile karşı karşıya, adeta markaja alınmış durumda. Avrupa yakasındaki ayaklarının kurulacağı Gelibolu ise gayrimenkul yatırımcıları açısından adeta altın çağını yaşıyor. İlçenin Bolayır ve Sütlüce köyleri de markaj altına alınan bölgeler arasında.
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Şekerkaya mevkiine en yakın köylerden bir diğeri de Gökköy. Köy, Şekerkaya'ya yaklaşık 5, Çanakkale Lapseki duble yoluna ise 4 kilometre mesafede. Çanakkale Boğazı'na hakim bir tepede yer alan Gökköy, manzarasından dolayı özellikle arsa yatırımcıları tarafından yoğun talep görüyor.
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ÇANAKKALE BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NÜN ARSA VE KONUT FİYATLARINA YANSIMASI NASIL OLACAK?
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ÇTSO Meclis Başkanı Osman Okyay'ın açıklamasına göre; "Yakın bir gelecekte solda Çanakkale Köprüsü ve sağda İzmit Körfezi Geçişi ile İstanbul ve İzmir birbirine iki önemli hatla bağlanacak. Bu iki hattın içinde kalan bölgede, cazibe merkezi olma potansiyeli en yüksek kentlerin başında şüphesiz ki Çanakkale geliyor."
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Gelibolu Emlak Danışmanları Derneği'nden Erol Kuyucu'nun verdiği bilgilere göre ise; "Arsaların değeri mutlaka artar. Fakat 100.000'lik planlar üzerine çalışmalar yapıldığını biliyorum. Bu bölgede yaşayan veya arazisi olanlar yeteri kadar bilgi sahibi değil. Vatandaş bilgilendirilmeli diye düşünüyorum."
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Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun'un Çanakkale Boğaz Köprüsü hakkında şu açıklamalarda bulundu: Gelibolu ile Lapseki’yi birbirine bağlayacak olan köprü bölgedeki hareketliliği artıracak ve özellikle arazi fiyatlarını yükseltecek. 1 Kasım seçimleri sonrasında güven oyunun net şekilde tazelenmesi, gözleri özellikle Çanakkale bölgesine çevirdi.
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Zira bölgede inşa edilecek olan köprü ile Çanakkale’ye yapılacak yatırımların kesintisiz olacak ve bölgenin bambaşka bir çehreye kavuşacağı kesinleşti. Japon IHI-ITOCHU firmalarının konsorsiyumu ile gerçekleştirilecek olan köprü dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olacak.
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Bölgede arsa-arazi fiyatlarındaki hareketliliğin yılsonuna kadar maksimum değeri bulması bekleniyor. Öyle ki, bazı köy bölgeler, köprüye yakınlığın avantajını kullanarak önceki değerlerini 5 katına kadar çıkarabiliyor.
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Bu bölgelerin başında Lapseki Merkez ve Çardak Beldesi geliyor. Zira köprünün en önemli fonksiyonu Çanakkale Merkez ile Lapseki arasını çok yakınlaştıracak olması. Lapseki Merkezde yaz başında metrekaresi 250 TL’den alıcı bulan arsa-arazi fiyatları bu dönem 450 TL’ye kadar çıkıyor.
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Köprüye çok yakın olan Çardak’ta ise metrekaresi 8 TL olan fiyatlar bu dönem 19 TL’ye kadar çıktı. Gelibolu tarafında en çok pirim yapan yerler Koruköy ve Burhanlı oldu.
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Burhanlı’da metrekare fiyatı son 5 (beş) ayda iki katına çıktı ve 30 TL’ye ulaştı. Koruköy’de ise 4.500 TL’ye ulaşan metrekare fiyatları 60-65 TL aralığında alıcı buluyor.
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PROJENİN HANGİ İLDE NE KADAR SINIRI VAR?
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Köprünün İstanbul'daki sınırları toplam 18+454 kilometre,
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Köprünün Çanakkale'deki sınırları toplam 170+419 kilometre,
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Köprünün Tekirdağ'daki sınırları toplam 105+942 kilometre,
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Köprünün Balıkesir'deki sınırları toplam 29+600 kilometre.